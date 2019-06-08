TAYANNA искупалась обнаженной на роскошном курорте в Греции: соблазнительные фото

Украинская певица TAYANNA не задержалась с отдыхом и начало лета встретила в городе Лимин-Херсонису в Греции на курорте Creta Maris Beach Resort. Звезда уже начала публиковать соблазнительные фотографии из солнечного края и очаровывать ими всех своих поклонников.

TAYANNA знают не только благодаря нескольким успешным хитам, таким, как "Фантастическая женщина", "Леля" и прочим, но и благодаря ее роскошной фигуре, которой она охотно хвастается в социальных сетях. Платья, яркие акценты на образах и высокие каблуки всегда удачно подчеркивают ее стройные формы.

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Украинка в очередной раз это доказала, опубликовав в своем Facebook несколько фотографий. "Сосны и море, здоровая и вкусная еда – хорошее начало лета. А какие страны нравятся вам? Моя любимая – Греция", – романтично прокомментировала начало своего отпуска TAYANNA. На снимках она позировала в коротких джинсовых шортах и серой майке, обув удобные черные вьетнамки. К своему образу для прогулок она добавила черные очки-капли и черную бананку на поясе. Пейзажи позади нее очаровали поклонников.



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA

На следующей порции фото она надела полосатый летний костюм бело-оранжевого цвета с орнаментами цветов. "Воспринимайте жизнь как увлекательное путешествие", – говорится в заметке, где TAYANNA позирует возле средиземноморского дерева.



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA

А последние снимки, которые она оставила в своем Facebook, изрядно взбудоражили сеть. На них певица обнаженной купается в море и встречает рассвет в солнечной Греции: "Магия утра на природе заряжает на целый год!".



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греции / Facebook / @​TAYANNA