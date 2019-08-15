TAYANNA показала, как готовится к проекту "Танцы со звездами": соблазнительное видео

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TAYANNA показала горячее видео с репетиции
TAYANNA показала горячее видео с репетиции / Facebook / @TAYANNA

Украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) уже приступила к персональным репетициям в танцевальном зале и уже показала впечатляющий результат.

Артистка украинской сцены признавалась, что давно мечтала попасть в танцевальное шоу.

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"Когда мне передали эстафету #танціззіркамиchallenge, я не сомневалась ни секунды. Я смотрела все сезоны и последние два года мечтала, что сама когда-то выйду на паркет. Как видите, мечты сбываются. Несмотря на то, что раньше я нигде не танцевала, а бальные танцы для меня вообще "космос", я в невероятном предвкушении. Мне кажется, что в танцах я смогу открыть в себе новые грани", – заверила недавно певица TAYANNA.

 

14 августа на своей странице в Facebook она опубликовала видео, на котором доказала все свои старания и желания победить на проекте телеканала "1+1". Для репетиции она надела короткие шорты, кроп-топ, наколенники и высокие каблуки.

"Тело жаждет... танца" – лаконично подписала ролик звезда.

Кто станет партнером TAYANNA на паркете "Танцы со звездами" – пока неизвестно, а пока напомним, что премьера нового сезона состоится 25 августа 2019 года.

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Теги: Новости Украины LifeStyle TAYANNA
Источник: LifeStyle 24
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