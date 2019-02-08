TAYANNA представила новую песню "Очі", с которой планировала ехать на Евровидение: аудио

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Новая песня TAYANNA "Очі"
Новая песня TAYANNA "Очі" / Instagram/ @tayanna_reshetnyak

В пятницу, 8 февраля, знаменитая украинская певица TAYANNA, которая намеревалась участвовать в Нацотборе Евровидения-2019 представила свою новую песню под названием "Очі". Полную версию сингла слушайте в нашем материале.

TAYANNA представила выпуск новой песни в пятницу, 8 февраля. Сингл под названием "Очі" появился на ее официальной странице в Facebook. Трек войдет в ее будущий альбом "Фантастична жінка".

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Как утверждают авторы песни, синергия нескольких музыкальных культур и элементы национальной этники, присутствующие в песне, присущие новой композиции TAYANNA. Саунд-продюсером трека стал Виталий Телезин. Он также работал над предыдущим альбомом исполнительницы "Тримай мене" и хитом "Фантастична жінка".

Сама TAYANNA говорит, что поет о той личности, которая есть в каждой современной женщине.

Эта песня о мольфарке, которая живет в каждой женщине, настоящая магия которой кроется в ее глазах. Мужчины очень часто обращают внимание на них, поэтому мне захотелось рассказать о сверхъестественной женщине, женщине-мольфарке, которая одним взглядом излучает любовь и силу в своей слабости,
– комментирует премьеру TAYANNA.

Слушать песню TAYANNA "Очі" (видео):

Что известно об участии TAYANNA в Евровидении-2019?
В ноябре TAYANNA сделала неоднозначное заявление касательно Евровидения-2019. Она намекнула на участие в Нацотборе, если в жюри не будет Андрея Данилко. Певец, более известный как Верка Сердючка, признался, что если бы его не было в жюри Нацотбора в 2018 году, то она имела бы возможность поехать на Евровидение-2018. А уже в начале декабря TAYANNA сообщила, что песня для музыкального конкурса у нее уже есть, но она не решила окончательно будет ли принимать в нем участие. В конце января 2019 года исполнительница сообщила, что не будет участвовать в Национальном отборе, прокомментировав это словами: "Иногда вселенная не дает тебе что-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого".

blog_ava
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Теги: Евровидение 2019 Музыка LifeStyle TAYANNA
Источник: 24 канал
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