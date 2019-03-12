TAYANNA презентовала ритмичную песню "Як плакала вона" и удивила неожиданной историей

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TAYANNA - Як плакала вона - слушать онлайн новую песню TAYANNA
TAYANNA презентовала ритмичную песню "Як плакала вона" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) презентовала свою новую песню "Як плакала вона". Поклонники артистки имели возможность послушать трек на недавнем сольном концерте в Киеве, а вот все меломаны получили такую возможность только 12 марта.

О премьере новой песни, вошедшей в будущий альбом, TAYANNA рассказала в Instagram. Кроме этого, певица сделала неоднозначную подпись, в которой поделилась с поклонниками историей о непростых отношениях с мужем.

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"Бывает ли у вас такое, что вы ложитесь спать у любимого, не решив проблему, не рассказав про свою обиду, и тогда вы упорно выдавливаете из себя слезу, чтобы она капнула ему на руку. Может, тогда он спросит, что случилось. Но мужчины молчат, делают вид, что ничего не происходит. Молчит, потому что упрям и горд, как и ты. Относитесь ко всему проще. Лучше целуйтесь перед сном и будьте счастливы", – поделилась TAYANNA.

По словам певицы, новый трек "Як плакала вона" рассказывает о недосказанности в отношениях, которые могут влиять на взаимопонимание двух любящих людей. Вероятно, сообщение было своеобразным примером, почему женщины плачут в отношениях.

Новая песня TAYANNA "Як плакала вона": слушайте аудио

TAYANNA – "Як плакала вона": текст новой песни

Сильно ти обіймав її тіло
І поглядом неземним світилася поруч з ним
Сукня злітала з неї нестримно
За вітром, де спогади
Туди, де щасливі дні
Так і не помітив

Приспів:
Як плакала вона
Як плакала вона
В обіймах серед ночі
Як плакала вона
Як плакала вона
Уві сні
Від щастя або ні

Як плакала вона
Як плакала вона
В обіймах серед ночі
Як плакала вона
Як плакала вона
Уві сні
В обіймах твоїх.

Пристрасть лише ним керувала
Палила палким вогнем
Її спокій день за днем
Міцно тримав руками за тіло
І душу не відпускав
Казав, що, як вмів, кохав
Але ... так і не помітив.

Приспів

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Теги: LifeStyle Музыка TAYANNA
Источник: LifeStyle 24
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