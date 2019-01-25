TAYANNA рассказала, что боролась со Светланой Лободой за место в группе "ВИА Гра"

Певица TAYANNA, менее известная, как Татьяна Решетняк, с легкостью организовывает сольные туры по Украине. Однако когда-то звезда боролась за возможность выступать в составе группы "ВИА Гра".

Популярная украинская певица TAYANNA стала гостьей нового выпуска "Караоке на колесах" от Люкс ФМ. Во время эфира артистка убедила ведущего пустить ее за руль и показала, насколько хороший она водитель. Кроме этого, Tayanna поделилась некоторыми карьерными тайнами, которые до сих пор не разглашала в СМИ.

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Певица призналась, что ранее хотела быть участницей группы "ВИА Гра". TAYANNA проходила специальные кастинги, однако все же уступила место зажигательной Светлане Лободе.

И я даже не то, что хотела, даже на кастинг ходила. Но тогда вместо меня взяли Светлану Лободу,

– отметила TAYANNA.

Смотрите полный выпуск шоу "Караоке на колесах" (видео):

На неудачном кастинге звезда не остановилась. TAYANNA длительное время была одной из вокалисток группы "Горячий шоколад". Из-за расхождения во взглядах с продюсером она покинула коллектив и после творческой паузы начала сольную карьеру. TAYANNA получила значительную популярность после шоу "Голос страны" и Нацотбора к Евровидению. Теперь хиты звезды напевают миллионы украинцев, а ее появление на светских мероприятиях всегда привлекает внимание СМИ.