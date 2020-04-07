TAYANNA рассказала о своих пищевых привычках и ежедневном утреннем ритуале
Популярная украинская певица TAYANNA призналась, что является вегетарианкой и питается только растительной пищей. Артистка также поделилась своими привычками и отметила, что ее рацион зависит от времени года.
У артистов напряженный график и им трудно питаться правильно и системно. Однако исполнительнице TAYANNA удалось выработать определенные привычки и правила, которым она следует каждый день и которые позволяют ей находиться в гармонии со своим телом. Об этом она рассказала в интервью изданию Elle.
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Певица отмечает, что каждое ее утро начинается со стакана теплой воды с лимоном или без. Завтрак при этом может быть любым. TAYANNA обожает рисовое молоко, поэтому часто ест овсянку, которую готовит на нем. Также предпочитает тосты с авокадо и смузи. Знаменитость отмечает, что правила ее питания зависят от времени года.
Например, зимой я обязательно завтракаю и ужинаю теплой пищей, а обед могу пропустить. Летом, наоборот, могу не есть до 12 часов дня, а весь день питаться лишь свежими фруктами и овощами,
– рассказала певица.
Она также добавила, что иногда практикует метод интервального голодания или разгрузки на воде.
В такие дни я добавляю в воду лимон и мед, чтобы было достаточно энергии на репетициях и выступлениях. Система 16/8 мне нравится: большую часть суток желудок отдыхает, нет ощущения тяжести,
– объяснила артистка.
TAYANNA отметила, что занятия спортом проходят на интуитивном уровне.
Могу пробежать 12 километров с утра, а могу сделать духовные практики на свежем воздухе. Конечно, при подготовке к выступлениям или фотосъемкам, в расписании появляются дополнительные тренировки в фитнес-зале и занятия по хореографии. Они помогают прийти в форму за одну-две недели,
– говорит исполнительница.
Звезда подчеркнула, что изнурять тело ежедневными интенсивными тренировками не стоит. Чтобы спорт не наскучил, она выбирает разнообразные нагрузки: пилатес, плавание, йогу, и даже бокс.
Раньше я была очень требовательной к себе, часами не выходила из спортзала. Нездоровое стремление к идеальной фигуре привело к проблемам со здоровьем. Так продолжаться дальше не могло. Я поняла, что фигура мечты не являются причиной грандиозных перемен в карьере или личной жизни. Поэтому вместо того, чтобы мучить свое тело, я стала о нем заботиться,
– призналась артистка.
TAYANNA смогла понять биоритмы своего тела, знает теперь, что ей нравится. Путь к этому был очень долгим, однако сейчас она находится в гармонии с собой и чувствует баланс.
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