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Тейлор Свифт выпустила саундтрек Only the Young к автобиографическому фильму

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Певица Тейлор Свифт / Instagram / @taylorswift

Одна из ведущих исполнительниц современности стала главной героиней ленты Miss Americana, которая экранизирует ее путь к успеху. В день выхода картины на стриминговой платформе Netflix Тейлор Свифт обнародовала песню Only the Young, которая стала лейтмотивом для ее истории.

Документальный фильм производства Netflix о Тейлор Свифт вышел на широкие экраны на стриминговом сервисе вчера, 31 января. Режиссер фильма Лана Уилсон решила создать документальный фильм, который показывает переходный период в жизни исполнительницы.

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В то время, как лента Miss Americana рассказывает о том, как звезда нашла свой голос не только как популярная современная певица, но и как женщина. Тейлор Свифт решила записать трек Only the Young, посвященный автобиографическому фильму.

Песня о том, что глобальное будущее за молодыми людьми, которые способны изменить свою страну и мир в целом. 30-летняя исполнительница призывает не оставаться в стороне от общественных проблем: "Только молодые. Не говори, что ты устал бороться. Нужно только подождать, впереди финишная прямая. Только молодые, только молодые, только молодые, могут бежать".

Тейлор Свифт, которая получила мировую известность уже в подростковом возрасте, стремится вдохновить молодежь на новые свершения и на собственном примере показать, что им по силам любые вершины.

Тейлор Свифт – Only the Young: слушайте песню онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка
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