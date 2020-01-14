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Телеканал BBC снимет фильм о магических существах по мотивам книг "Гарри Поттер"

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Гарри Поттер / IMDb

Франшиза "Гарри Поттер", которую создала писательница Джоан Роулинг, продолжает расширять свои границы. Кроме основной серии фильмов, а также двух приквелов, сага пополнится документальной лентой, в которой будет рассказываться о всех магических существах из фильмов о талантливом волшебнике.

Известные на весь мир компании BBC и Warner Bros. начинают работать над еще одной частью франшизы "Гарри Поттер". Об этом сообщается на сайте иностранного издания BBC. Известно также, что помогать корпорациям в съемках нового эпизода будут представители Музея естественной истории.

Кстати, говорят, что легендарная франшиза "Гарри Поттер" получит продолжение, – СМИ

В источнике говорится, что фильм расскажет о всех животных и магических существах, которые стали прообразами в книгах Джоан Роулинг. Грядущая премьера также получила название и звучит оно так: "Фантастические звери: естественная история". Также в будущем эпизоде ​​покажут выставку "Фантастические животные: чудо природы", которая откроется в Музее естественной истории уже этой весной.

В фильм о животных из "Гарри Поттера" войдут некоторые фрагменты работы над основной серией фильмов, а также над приквелом "Фантастические твари и где они обитают" и "Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда".

Вести программу будет комедийный актер Стивен Фрай, который ранее озвучивал аудиокниги о Гарри Поттере. А создатели обещают показать в эпизодах кентавров, ниффлеров, райских птиц, феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара. Когда ждать премьеру – пока неизвестно.

 

Магические существа из фильмов о Гарри Поттере / IMDb
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Гарри Поттер
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