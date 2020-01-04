Телеканал Dicovery показал подборку лучших фото дикой природы за 2019 год
Познавательный телеканал Dicovery представил свою подборку из десяти снимков диких животных и природы, которые, по мнению представителей издания, являются лучшими в 2019 году.
Топ-10 самых эффектных снимков Dicovery опубликовал на своей странице в инстаграме.
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"Вот вам 10 наших любимых фотографий с 2019 года. Какая фотография вам больше всего нравится?" – говорится в подписи в публикации.
10 лучших фото по версии Dicovery
Детеныши молодых львов: автор фото Серхат Демироглу (страница в инстаграме – @serhat_demiroglu_photography)
Подводный леопард: Герберт ван дер Бек (@brookimage)
Малыш-слон: Пратибха Мадушани (@thegirlfromthebush)
Кролик, который лизнул малину: Макс Николс (@maxnicholsphoto)
Вход для акул: Suju Gasim (@sujugasim)
Грызун с цветком: Дик Ван Дуйн (@dickvanduijn)
Зебра в горох: Ашиш Пармар (@ashishparmarphotography)
Мама сервал: Патрик Ван Баккум (@ patrickvb75)
Обычный тупик: Мишель Бавассано (@michele_bavassano)
Шри-Ланка: Джордан Хаммонд (@jordhammond)
Все фото: Instagram / @discovery