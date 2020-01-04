24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Телеканал Dicovery показал подборку лучших фото дикой природы за 2019 год

15 Читати новину українською
Dicovery показал подборку лучших фото природы за 2019 год / Instagram / @discovery

Познавательный телеканал Dicovery представил свою подборку из десяти снимков диких животных и природы, которые, по мнению представителей издания, являются лучшими в 2019 году.

Топ-10 самых эффектных снимков Dicovery опубликовал на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение

"Вот вам 10 наших любимых фотографий с 2019 года. Какая фотография вам больше всего нравится?" – говорится в подписи в публикации.

10 лучших фото по версии Dicovery

Детеныши молодых львов: автор фото Серхат Демироглу (страница в инстаграме – @serhat_demiroglu_photography)

Подводный леопард: Герберт ван дер Бек (@brookimage)

Малыш-слон: Пратибха Мадушани (@thegirlfromthebush)

Кролик, который лизнул малину: Макс Николс (@maxnicholsphoto)

Вход для акул: Suju Gasim (@sujugasim)

Грызун с цветком: Дик Ван Дуйн (@dickvanduijn)

Зебра в горох: Ашиш Пармар (@ashishparmarphotography)

Мама сервал: Патрик Ван Баккум (@ patrickvb75)

Обычный тупик: Мишель Бавассано (@michele_bavassano)

Шри-Ланка: Джордан Хаммонд (@jordhammond)

Все фото: Instagram / @discovery

15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
сегодня
68731
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Путешествия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 105
3 января 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1456
3 января 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 85
3 января 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5237
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 133
Новости
Больше новостей
Залиште відгук