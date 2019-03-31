Телеведущая Лилия Ребрик смутила поклонников кадрами из Австрии: детали

Украинская телеведущая Лилия Ребрик шокировала подписчиков своего блога. Накануне президентских выборов она опубликовала серию очаровательных кадров из Австрии.

По словам Лилии Ребрик, она с мужем Андреем Диким отправилась в рабочую поездку в Австрию. Звезда не скрывала радости от совместного путешествия, ведь из-за насыщенных рабочих будней она не всегда имеет возможность податься в семейное путешествие.

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"Хоть и по работе, на два дня, но с Андреем Диким вдвоем... Это у нас первая такая поездка без детей. Спасибо бабушке, которая осталась с ними", – поделилась Лилия Ребрик, добавив фото из аэропорта.

Впоследствии стало известно, что супруги посетили романтическую Вену. Однако такая поездка сильно обеспокоила поклонников Лилии Ребрик: они засыпали звезду вопросами, как в день президентских выборов звезда может находиться за границей. Атаку хейтеров телеведущая сразу же погасила. В сети Лилия Ребрик объяснила, что вернется в Киев в воскресенье, 31 марта, поэтому вместе с Андреем Диким успеет попасть на избирательные участки.

Что за паника? Мы уже завтра (в день выборов – LifeStyle 24) приедем в Киев. Не волнуйтесь... Многие переживали, а как же выборы. Мы обязательно идем голосовать. И вы не поленитесь! Сегодня действительно важный день для Украины!

– отметила Лилия Ребрик.

Согласно снимкам, в Вену телеведущая взяла два наряда. Лилия Ребрик примерила розовое пальто, серый штанный костюм с футболкой и стильным шарфом. Кроме этого, телеведущая выбрала эффектный белый комбинезон от украинского бренда Anna Yakovenko. Очаровательные фото заполонили сеть.