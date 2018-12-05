Телеведущая Валентина Хамайко четвертый раз стала мамой: первые кадры с младенцем

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Валентина Хамайко родила сына
Валентина Хамайко родила сына / Instagram / @valentinakhamaiko

Украинская телеведущая Валентина Хамайко четвертый раз стала мамой. У знаменитости родился сын.

Госпитализировали Валентину Хамайко вечером, 5 декабря, а интенсивные роды звезды продолжались всего 25 минут. По словам мужа телеведущей, бизнесмена Андрея Онистрата, у них родился сын. Роды состоялись в частной клинике Киева, которую выбирали и другие звездные мамы – Джамала, Светлана Тарабарова и Лилия Ребрик.

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"У нас родился мальчик. 4,050 килограмма и 58 сантиметров. Спасибо всем за поздравления", – поделился своим счастьем Андрей Онистрат.

 

Новоиспеченная мама Валентина Хамайко чувствует себя хорошо. Сейчас телеведущая находится в госпитале под наблюдением медиков. В сети счастливый отец опубликовал видео, на котором видно звездную маму и младенца.

Такой яркий парень, красивый, такой губастый, носатый сейчас. Настолько нежная кожа у него,
– рассказала Валентина Хамайко.

Напомним, что Валентина Хамайко является телеведущей канала 1+1. Знаменитость приглашали участвовать в шоу "Танцы со звездами 2018", однако из-за беременности она отказалась от проекта, передав эстафету своему коллеге Руслану Сеничкину. В то же время до родов звездная мама активно занималась йогой и делилась со своими поклонниками кадрами с тренировки.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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