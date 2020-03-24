Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, какие правила соблюдает во время карантина

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров в связи с пандемией коронавируса остался в Украине и находится дома на самоизоляции. Как он работает дома во время карантина и какие соблюдает правила, он записал в видеоролике.

Новый ролик заядлый путешественник опубликовал на своем YouTube-канале, и показал, как теперь работает в своем кабинете над новыми выпусками программы "Мир наизнанку". Свой кабинет он устроил в китайском стиле, чтобы ему лучше работалось.

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Работа коллектива "Мир наизнанку" продолжается, мы работаем над новыми программами. И вот сейчас я работаю над новой программой, которую вы увидите уже в следующую среду. Мы все перешли на дистанционный режим работы,

– отмечает ведущий.

Еще до эпидемии коронавируса во время экспедиции Комаров снял большой объем материала о Китае, поэтому выпуски программы будут выходить в штатном режиме.

По его словам, он придерживается правил карантина и 95% времени проводит дома. Очень часто проветривает квартиру, открывает окна. Часто делает влажную уборку, протирает все поверхности, и пьет очень много жидкости, а именнокитайского чая, привезенного из Поднебесной.

Во время похода в магазин он пользуется респираторной маской и одноразовыми перчатками. Медицинскую маску использует в случае вынужденного общения с близкими, которые находятся в зоне риска.

Программа "Мир наизнанку" во время карантина: смотрите видео

На своей странице в фейсбук телеведущий отмечает, что в маске важно находиться даже в лифте, ведь там плохая циркуляция воздуха. После прихода домой – верхнюю одежду кидать в стирку, или же оставлять в каком-то отдельном месте. В обуви, в которой вы были на улице, по квартире ходить тоже не рекомендуется.

Стоит протирать спиртосодержащими средствами дезинфекции телефон, ключи, дверные ручки и руки. Если же нет специального раствора – тогда просто обычным спиртом. Пакеты из магазинов надо оставлять в том месте, где и верхнюю одежду.

По словам телеведущего, все фрукты, овощи, бутылки или упавковки из магазина надо помыть и протереть.

По состоянию на 24 марта в мире зафиксировали 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек, выздоровели – 103 389. В Украине обнаружили 97 больных и подтвердили 3 летальных случая. Всех призывают не выходить без надобности из дома, но если возникает такая потребность, то надевать маску, перчатки и избегать скопления людей..



Как использовать маску во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала