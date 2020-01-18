24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Телеведущий Никита Добрынин женится: появилось фото кольца

149 Читати новину українською
Никита Добрынин и Даша Квиткова женятся / Instagram / @nikitadobrynin

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин решился вдруг пойти к алтарю. 17 января он сделал предложение своей любимой – финалистке шоу "Холостяк" и блогеру Дарье Квитковой.

Сейчас пара находится на экзотическом отдыхе, откуда активно публикует фото и видео. Именно в сети Дария Квиткова решила поделиться первыми впечатлениями от статуса невесты и показать свое обручальное кольцо. Девушка не скрывает, что до сих пор не может оправиться от признания Никиты Добрынина.

Важно: Телеведущий Никита Добрынин сделал предложение финалистке шоу "Холостяк" Дарьи Квитковой: фото и видео

"Если честно, я до сих пор немного шокирована и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты", – написала Дарья Квиткова в блоге.

По словам блогера, Никита Добрынин за год их романа узнал о ней много информации, поэтому угадал не только с размером кольца, но и с его видом. Дария Квиткова получила от любимого идеальное кольцо с деликатным бриллиантом.

Я очень не люблю странные кольца, крупные камни и так далее. Обожаю все маленькое, хрупкое и нежное. Спасибо, что так хорошо меня знаешь,
– призналась Дарья Квиткова.

Нікіта Добринін освідчився Дарії Квітковій
Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой / Коллаж LifeStyle 24

Как известно, пара познакомилась на съемках романтического шоу "Холостяк-9". После завершения проекта победительница Дарья Квиткова не думала, что у нее будут отношения с телеведущим Никитой Добрыниным. Однако мужчина пригласил ее на свидание, а затем в первую совместную поездку.

Около года влюбленные живут вместе, что перестали скрывать после выпуска в эфир последней серии "Холостяка". Никита Добрынин и Дария Квиткова – частые гости на светских мероприятиях и вечеринках. Пара каждый раз демонстрирует особую идиллию и являются любимцами публики. Кроме этого, звезды снялись в клипе Светланы Тарабаровой "Падает снег", в котором не скрывали своих нежных чувств друг к другу. Пока неизвестно, когда именно Никита Добрынин и Дария Квиткова пойдут к алтарю.

Нікіта Добринін одружується
Никита Добрынин женится / Instagram / @nikitadobrynin

Популярный бренд Zara отказался обслуживать клиентов на украинском: предлагают русский
сегодня
1423
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:21 Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах
Юлія Михайлова 73
сегодня 13:02 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 44
17 января 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 8749
17 января 18:30 Актеры, получившие Оскар за последние 10 лет: список
Марта Вересюк 235
17 января 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 100260
Новости
Больше новостей
Залиште відгук