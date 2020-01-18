Телеведущий Никита Добрынин женится: появилось фото кольца

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин решился вдруг пойти к алтарю. 17 января он сделал предложение своей любимой – финалистке шоу "Холостяк" и блогеру Дарье Квитковой.

Сейчас пара находится на экзотическом отдыхе, откуда активно публикует фото и видео. Именно в сети Дария Квиткова решила поделиться первыми впечатлениями от статуса невесты и показать свое обручальное кольцо. Девушка не скрывает, что до сих пор не может оправиться от признания Никиты Добрынина.

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"Если честно, я до сих пор немного шокирована и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты", – написала Дарья Квиткова в блоге.

По словам блогера, Никита Добрынин за год их романа узнал о ней много информации, поэтому угадал не только с размером кольца, но и с его видом. Дария Квиткова получила от любимого идеальное кольцо с деликатным бриллиантом.

Я очень не люблю странные кольца, крупные камни и так далее. Обожаю все маленькое, хрупкое и нежное. Спасибо, что так хорошо меня знаешь,

– призналась Дарья Квиткова.



Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой / Коллаж LifeStyle 24

Как известно, пара познакомилась на съемках романтического шоу "Холостяк-9". После завершения проекта победительница Дарья Квиткова не думала, что у нее будут отношения с телеведущим Никитой Добрыниным. Однако мужчина пригласил ее на свидание, а затем в первую совместную поездку.

Около года влюбленные живут вместе, что перестали скрывать после выпуска в эфир последней серии "Холостяка". Никита Добрынин и Дария Квиткова – частые гости на светских мероприятиях и вечеринках. Пара каждый раз демонстрирует особую идиллию и являются любимцами публики. Кроме этого, звезды снялись в клипе Светланы Тарабаровой "Падает снег", в котором не скрывали своих нежных чувств друг к другу. Пока неизвестно, когда именно Никита Добрынин и Дария Квиткова пойдут к алтарю.



Никита Добрынин женится / Instagram / @nikitadobrynin