Тело Наи Риверы нашли спасатели: обстоятельства смерти

Тело 33-летней актрисы Наи Риверы нашли спасатели в озере Пиру. Масштабная поисковая операция продолжалась несколько дней после того, как 8 июля звезда исчезла во время купания с сыном. Полиция уверяет, что причиной смерти стал несчастный случай.

Утром 13 июля спасателям удалось найти тело в озере Пиру штата Калифорния, где исчезла американская актриса Ная Ривера. После экспертизы полиция подтвердила, что тело принадлежит звезде. На это указывали физические характеристики и остатки одежды, сообщает BBC.

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Шериф округа Вентура Билл Аюб объявил, что смерть звезды не была результатом самоубийства или преступления. Ная Ривера погибла в результате несчастного случая.

Обстоятельства смерти Наи Риверы

Полиция предполагает, что катер, который арендовали для прогулки звезда сериала "Хор" с 4-летним сыном Джози, унесло течением. Ная Ривера спасла малыша, вернув его на судно, но не имела достаточно энергии, чтобы спастись самой. Дело в том, что в озере Пиру после обеда часто появляются мощные подводные течения, которые могли повлечь несчастный случай.

Напомним, что Ная Ривера 8 июля пропала без вести во время отдыха с сыном на озере штата Калифорния. Мальчика нашли в спасательном жилете на катере самого. Он рассказал, что звездная мамочка не вернулась после купания, а потом объяснил полиции, что она исчезла под водой.

Правоохранители и спасатели начали поиски сразу после трагедии, обследуя не только дно, но и берег, приобщив водолазов, вертолеты, подводные аппараты, оборудованные камерами, и полицейских собак. Уже через два дня, 10 июля, Наю Риверу признали мертвой. Шериф округа Вентура переквалифицировал дело как несчастный случай и заявил, что звезда утонула во время плавания.