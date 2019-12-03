Теперь Джон: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

Биологическая дочь голливудских звезд уже давно призналась, что не чувствует себя комфортно в образе женщины. В свои 13 она готовится к смене пола, принимая соответствующие гормональные препараты. К хирургическому вмешательству она сможет прибегнуть лишь в возрасте 16 лет. Поэтому Шайло решила сменить имя.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей от брака с Брэдом Питтом. Троих детей пара усыновила в течение 12 лет супружеской жизни. Более года назад стало известно, что их первенец Шайло прибегла к гормональному лечению для подготовки к операции по смене пола. Она стремится идентифицировать себя внешне так, как и внутренне.

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Несмотря на то, что хирургическое вмешательство возможно лишь в возрасте 16 лет, Шайло прибегла к другим методам самовыражения. Теперь девочка официально носит мужское имя, по документам она Джон.



Анджелина Джоли вместе с дочкой / Instagram / @ angelinajolieofficial

Поклонники пары давно заподозрили склонность девочки к мужским манерам. Она носит короткую стрижку и одевается в мужскую одежду как на светские мероприятия, так и в повседневной жизни.

Звездные родители во всем поддерживают своих детей и признаются, что позволяют им быть теми личностями, какими они хотят быть.