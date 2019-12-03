Теперь Джон: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

29 Читати новину українською
Анджелина Джоли с детьми / Instagram /@angelinajolieofficial

Биологическая дочь голливудских звезд уже давно призналась, что не чувствует себя комфортно в образе женщины. В свои 13 она готовится к смене пола, принимая соответствующие гормональные препараты. К хирургическому вмешательству она сможет прибегнуть лишь в возрасте 16 лет. Поэтому Шайло решила сменить имя.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей от брака с Брэдом Питтом. Троих детей пара усыновила в течение 12 лет супружеской жизни. Более года назад стало известно, что их первенец Шайло прибегла к гормональному лечению для подготовки к операции по смене пола. Она стремится идентифицировать себя внешне так, как и внутренне.

Читайте также: "Брэд перевернул жизнь с ног на голову": Анджелина Джоли не может простить бывшего мужа

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство возможно лишь в возрасте 16 лет, Шайло прибегла к другим методам самовыражения. Теперь девочка официально носит мужское имя, по документам она Джон. 


Анджелина Джоли вместе с дочкой / Instagram / @ angelinajolieofficial

Поклонники пары давно заподозрили склонность девочки к мужским манерам. Она носит короткую стрижку и одевается в мужскую одежду как на светские мероприятия, так и в повседневной жизни.

Звездные родители во всем поддерживают своих детей и признаются, что позволяют им быть теми личностями, какими они хотят быть.

Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев
сегодня
4597
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Анджелина Джоли Брэд Питт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 42730
сегодня 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 121
сегодня 12:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1637
сегодня 09:00 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 6412
2 декабря 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 849
Новости
Больше новостей
Залиште відгук