Теплый салат со шпинатом и курицей: как приготовить питательное блюдо – видеорецепт

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Теплый салат со шпинатом и курицей: рецепт приготовления
Теплый салат со шпинатом и курицей: рецепт приготовления / LifeStyle 24

Летом уже не очень хочется пробовать гарниры с мясом или рыбой, поэтому люди предпочитают салаты. Но и они ежедневно могут надоедать. Однако салат с нежным филе и ароматной грушей под горчичным соусом – это именно то блюдо, которое удивит даже заядлых гурманов.

Само название "теплый салат со шпинатом и курицей" может несколько напугать неискусных кулинаров, однако журналисты LifeStyle 24 уверяют, что рецепт сможет повторить каждый. Убедитесь сами!

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Как приготовить теплый салат со шпинатом и курицей рецепт

Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт.,
куркума – 1/4 ч. л.,
соль, перец по вкусу,
томатная паста – 1/2 ч. л.,
подсолнечное масло – 3 ст. л.,
яблочный уксус – 1 ст. л.,
горчица – 1/2 ч. л.,
мед – 1 ч. л.,
шпинат – 2 горстки,
груша – 1 шт.,
грецкий орех – 2 ст. л.,
помидоры черри – 7 шт.

1. Куриное филе нарежьте кубиками. Замаринуйте мясо, добавив специй (соли, перца, куркумы), томатной пасты. Обжарьте курицу на сковороде до румяной корочки.

2. Приступите к приготовлению соуса. В отдельной посуде смешайте подсолнечное масло, яблочный уксус, горчицу, мед и соль с перцем.

3. В салатник выложите листья шпината, порезанные пополам помидоры, ломтики груши (не почищенной от кожицы), измельченный грецкий орех. Залейте все соусом и выложите сверху прожаренное мясо.

 

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: LifeStyle 24
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