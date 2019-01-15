Террористы призывают отравить Кейт Миддлтон через продукты в супермаркетах: информация спецслужб

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская сейчас находится в серьезной опасности, ведь ее близость к гражданам Великобритании в супермаркетах может выйти боком. В СМИ предполагают, что террористы уже знают, какие продукты чаще всего покупает Кейт Миддлтон, и таким образом могут подложить ей отравленную еду.

Об этом сообщается на Daily Star Sunday со ссылкой на источник в спецслужбах. Журналисты сообщают, что в Telegram-чате религиозных "фанатиков" неоднократно появлялось фото Кейт Миддлтон, которая катит перед собой тележку из супермаркета. На снимке был нарисован красный крест, а в самом сообщении террористы призвали к отравлению герцогини: "Мы знаем, что она ест, отравите это!".

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Более того, в сообщении дополнительно приводились инструкции, как правильно разместить яд в продуктах, чтобы об этом никто не догадался. Также прилагался перечень супермаркетов, в которых чаще всего скупается жена принца Уильяма. Спецслужбы предполагают, что это дело рук террориста и сторонника группировки "Исламское государство" Хуснайна Рашида, который находится в тюрьме. Ранее преступник призывал к покушению на жизнь старшего сына герцогов Кембриджских, принца Джорджа.

В другом издании Daily Express также стало известно, что недавно у внучки королевы Елизаветы, принцессы Беатрис, от яда умерла ее собака. Собачка по кличке Апельсин породы Норфолкский терьер съела яд во время прогулки в Виндзорском парке. Любимцу Беатрис пришлось усыпить, а вот какой именно яд попал в организм животного – пока не установлено.

Напомним, что накануне Рождества Кейт Миддлтон со старшими детьми – Джорджем и Шарлоттой – осуществила шопинг в дисконтном магазине The Range.

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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