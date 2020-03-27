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Тест Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат

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Диагноз Тилля Линдеманна на коронавирус не подтвердился / Instagram / @till_lindemann_official

Фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с подозрением на коронавирус сегодня, 27 марта. Однако результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными.

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Теги: Коронавирус COVID-19 Rammstein Новости LifeStyle LifeStyle
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