Тест Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат
Фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с подозрением на коронавирус сегодня, 27 марта. Однако результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными.
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