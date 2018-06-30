Timbarland – 45: самые яркие фото со стильной обувью

Всемирно известный американский бренд Timbarland празднует свой юбилей. По случаю дня рождения самых популярных в мире желтых ботинок журналисты LifeStyle24 сделали для вас подборку ярких фото.

Чтобы узнать историю популярного бренда Timbarland, не нужно возвращаться в далекое прошлое, однако 45 – это немалый юбилей.

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Легендарные ботинки впервые были созданы 45 лет назад одесситом из еврейской семьи, который эмигрировал за границу, Натаном Шварцем. Прочная и качественная обувь, которая была придумана для лесорубов, с легкостью стала частью модного мира.

Желтый цвет ботинок и резиновая подошва, которая соединена с кожаным верхом без каких-либо швов, покорила мир, и за 45 лет бренд заметно разнообразили. Теперь обувь в продаже имеет любые цвета и формы. К юбилею креативные директора бренда Timbarland создали лимитированную коллекцию с надписью 45th Аnniversary на "языке" ботинка.