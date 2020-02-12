Тимур Мирошниченко рассказал о крестинах сына

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко недавно во второй раз стал отцом. Его жена Инна родила наследника.

19 января 2020 года стало для Тимура Мирошниченко и его семьи особой датой. На свет родился его сын, которого назвали Марком. Ведущий поделился подробностями о крестинах в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

Читайте также: Наталка Карпа окрестила дочь: первые фото с крестными родителями

Мужчина признался, что церемония крещения новорожденного состоится 29-го февраля, а крестными станут близкие друзья звездной четы.

40-й день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день. Говорю – только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она раз в 4 года.

– рассказывает Тимур.

Марк не единственный ребенок в семье. Кроме мальчика, пара воспитывает еще дочь Мию. Ей полтора года.

У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии),

– влюбленная пара прокомментировала выбор имен для детей.