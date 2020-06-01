Популярная украинская певица продолжает поражать своим утонченным стилем. В гардеробе Тины Кароль немало откровенных образов, которые подчеркивают ее женственность и стройную фигуру. Дежурными нарядами она взбудоражила сеть, обнажив плоский живот.

Провокационные фото Тина Кароль опубликовала в инстаграм-профиле. Вчера, 31 мая, в телевизионном формате состоялась музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". Заветное "перо" в номинации "Баллада года" получил дуэт Тины Кароль и Юлии Саниной с песней "Вильна". Именно по этому случаю певица предстала перед зрителями в изящном образе.

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Несмотря на то, что Тина Кароль не смогла получить награду лично, она появилась в прямом эфире онлайн-церемонии, позируя перед камерой вблизи своего дома. Звезда не скрывала эмоций от очередного триумфа и посылала воздушные поцелуи всем поклонникам.

Провокационный образ Тины Кароль

Для музыкальной премии звезда выбрала довольно откровенный образ. Она появилась в наряде total black: кроптопе с длинными рукавами и юбке длины макси со шнуровкой. Тина Кароль акцентировала не только на декольте, которое подчеркивает едва ли не каждым публичным выходом, а на подтянутом плоском животе. Исполнительница довольно часто демонстрирует свои занятия спортом, а накануне старта летнего сезона решила похвастаться потрясающим результатом.

Несмотря на то, что церемония состоялась в онлайн-формате, Тина Кароль не забыла о легком макияже с акцентом на глаза и традиционной укладке. Она романтично позировала в своем саду, соблазнительными позами привлекая внимание к своему роскошному телу.



Тина Кароль оголила живот в провокационном платье / Фото: Instagram / @tina_karol



​Тина Кароль оголила живот в провокационном платье / Фото: Instagram / @tina_karol