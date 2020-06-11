На днях в Украине объявили о съемках 2 сезона комедийного сериала "Великие Вуйки". Оказалось, что, кроме главных актеров, в видео появятся другие знаменитости. В частности, певица Тина Кароль.

Пока авторы проекта не рассекречивают, какую же роль получила популярная певица. Однако на ТСН уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки сериала "Великие Вуйки 2". На снимках Тина Кароль появилась в разноцветном платье с бахромой.

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"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением", – поделилась Тина Кароль.



Тина Кароль на съемках сериала "Великие Вуйки 2" / Фото ТСН

А уже на другом снимке артистка позировала рядом с еще одной звездой сериала – Лилией Ребрик. 10 июня актриса призналась, что начала работу над "Великими Вуйками 2" и вскоре предстанет перед зрителями в образе Ирины.



Тина Кароль и Лилия Ребрик на съемках / Фото ТСН

Что известно о "Великих Вуйках 2"

В продолжении комедийного сериала гуцулы Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк возвращаются в родное село. Мужчины прошли немало курьезных приключений и таки заработали средства на строительство новой дороги. Теперь в их селе построили гостиницу, а все жители Великих Вуек ждут туристов.

Юрий Горбунов, который исполнил одну из главных ролей и является продюсером сериала, открыл еще несколько деталей сюжета. По его словам, Иван Петрук пытаться построить отношения с любимой Галиной, которую сыграла Надежда Мейхер. Но сможет ли красавица, привыкшая к жизни в городе, привыкнуть к новым будням – зрители узнают уже осенью 2020 года.

Известно, что в сериале "Великие Вуйки 2" сыграли актеры: