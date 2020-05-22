Как Тина Кароль выглядит в повседневной жизни: фото звезды из Карпат

Все поклонники привыкли видеть певицу Тину Кароль в изысканных платьях и с безупречным макияжем. Однако в повседневной жизни звезда предпочитает кроссовки и удобные костюмы. Это доказывают новые фото артистки, сделанные на днях в Карпатах.

Где бы Тина Кароль не появлялась, всюду ее ждет встреча с преданными поклонниками. Тысячи меломанов охотно следят за творчеством и личной жизнью певицы и не упускают случая встретиться с ней. Поэтому и фото деловой поездки в Карпаты сразу же опубликовали на инстаграм-странице фан-группы.

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Одна из поклонниц сделала снимки с кумиром в поселке Верховина на Ивано-Франковщине. На фото видно, что Тина Кароль позирует в любимых кроссовках, светлом костюме и шерстяном теплом полушубке. Артистка отказалась от макияжа и предстала перед камерой с собранными в пучок волосами. Для фото Тина Кароль сняла защитную маску и с удовольствием улыбалась в камеру.



Тина Кароль без макияжа / Instagram / @tinakarol_fantina

Такой обычный образ вызвал восторг у ее поклонников. В сети они засыпали Тину Кароль комплиментами, отметив ее естественную красоту. "Такая естественная, милая, без лишнего грима", "Красотка", "Люблю такие фото звезд. Они на них настоящие, без масок. И эта искра в глазах у Тины – нечто особенное", – написали под фото артистки.

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Тина Кароль в Карпатах / Instagram / @tinakarol_fantina

Как Тина Кароль выглядит на публике

Неудивительно, что такой образ кардинально отличается от экранного. На съемки шоу или выступления Тина Кароль меняет кроссовки на дизайнерские платья с пикантными акцентами. Одной из любимых марок артистки является David Koma. Элитные наряд от дизайнера Тина Кароль неоднократно демонстрировала на съемках "Голос страны" и "Танцы со звездами-2019". Образы она всегда дополняет изящными босоножками на каблуках или туфлями-лодочками.

Что касается макияжа, то обычно певица выбирает make-up с акцентом на красные губы. Глаза Тина Кароль любит подводить тенями пастельных тонов.