Тина – самая интересная из всего, – Дан Балан откровенно о своём флирте на "Голосе страны"
Молдавский певец Дан Балан, который впервые занял кресло звездного тренера на шоу "Голос страны 9", привлек большой интерес зрителей. Все потому, что артист откровенно проявляет симпатию к Тине Кароль.
В программе "Светская жизнь" Дан Балан решил приоткрыть завесу и откровенно рассказать, что происходит между ним и хрупкой Тиной Кароль. По его словам, все, что видят телезрители – это настоящие эмоции, потому что молдавский певец не умеет играть в таких ситуациях.
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Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Я хотел, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует, и оказалось, что Тина – самая интересная из всего,
– отметил Дан Балан.
В то же время харизматичный певец не скрывает, что между ним и Тиной Кароль таки промелькнула какая-то искра. Но пока Дан Балан не берется прогнозировать, как дальше будут развиваться их отношения.
"Мне кажется у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что представляет из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет – посмотрим", – добавил Дан Балан.
Стоит отметить, что во время так называемых "слепых прослушиваний" артист отметился не одним романтическим поступком. Дан Балан, исполняя свою песню "Люби", спустился к Тине Кароль и галантно пригласил ее спеть дуэтом, однако артистка деликатно отказала звезде. Кроме этого, двое звездных судей уже успели и впервые станцевать. Дан Балан хотел научить Тину Кароль гуцулке, однако она дала ему лучший мастер-класс.