Тина – самая интересная из всего, – Дан Балан откровенно о своём флирте на "Голосе страны"

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Голос страны 9 сезон: Дан Балан и Тина Кароль
Голос страны 9 сезон: Дан Балан и Тина Кароль / www.depo.ua

Молдавский певец Дан Балан, который впервые занял кресло звездного тренера на шоу "Голос страны 9", привлек большой интерес зрителей. Все потому, что артист откровенно проявляет симпатию к Тине Кароль.

В программе "Светская жизнь" Дан Балан решил приоткрыть завесу и откровенно рассказать, что происходит между ним и хрупкой Тиной Кароль. По его словам, все, что видят телезрители – это настоящие эмоции, потому что молдавский певец не умеет играть в таких ситуациях.

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Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Я хотел, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует, и оказалось, что Тина – самая интересная из всего,
– отметил Дан Балан.

Дан Балан і Тіна Кароль

В то же время харизматичный певец не скрывает, что между ним и Тиной Кароль таки промелькнула какая-то искра. Но пока Дан Балан не берется прогнозировать, как дальше будут развиваться их отношения.

"Мне кажется у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что представляет из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет – посмотрим", – добавил Дан Балан.

Стоит отметить, что во время так называемых "слепых прослушиваний" артист отметился не одним романтическим поступком. Дан Балан, исполняя свою песню "Люби", спустился к Тине Кароль и галантно пригласил ее спеть дуэтом, однако артистка деликатно отказала звезде. Кроме этого, двое звездных судей уже успели и впервые станцевать. Дан Балан хотел научить Тину Кароль гуцулке, однако она дала ему лучший мастер-класс.

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Теги: Тина Кароль Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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