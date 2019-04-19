Тина Кароль, Джамала и другие звезды на премии Золотая Жар-птица: фото с красной дорожки

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Золотая Жар-птица фото с красной дорожки
Золотая Жар-птица фото с красной дорожки / Фото из соцсетей

Грандиозная музыкальная премия "Золотая Жар-птица" состоялась 18 апреля в Национальном дворце искусств "Украина". На торжество приехали сотни звезд, которые не только получили желаемые статуэтки, но и похвастались своими платьями и смокингами.

Музыкальная премия "Золотая Жар-птица" назвала номинантов в одиннадцати категориях еще 11 марта, однако лишь 18 апреля путем предварительного голосования было определено, кто из украинских звезд удостоился ежегодной премии.

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А перед церемонией награждения и выступлениями звезд традиционно была организована красная дорожка. Минута за минутой по ней шагали первые звезды украинского шоу-бизнеса, которые прибыли на "Золотую Жар-птицу" или в составе группы, или с парой, или же одини. Впрочем, большинство из них выглядели просто безупречно – Тина Кароль в сексуальном черно-белом платье, стильная Злата Огневич в синем смокинге, продюсер Потап в костюме с золотистым орнаментом, эпатажная реперша Alyona Alyona в casual-образе и многие другие.

Какие звезды посетили красную дорожку премии – смотрите в нашей фотоподборке.

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Оля Цибульская и Никита Добрынин​ / Instagram / @cybulskaya

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Григорий Решетник, Екатерина Ковальчук, Никита Добрынин и Иракли Макацария​ / Instagram / @grisha_reshetnik

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Светлана Тарабарова / Instagram / @orlovskiy_alosha

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Группа "Антитела" / Instagram / @antytila_official

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Потап и Катя Осадчая​ / Instagram / @svitsketv

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Группа The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Группа "ТНМК" / Instagram / @fahot

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Группа KADNAY / Instagram / @k.a.d.n.a.y

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Группа DILEMMA / Instagram / @dilemma.ua

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Мода Светлана Тарабарова Оля Цибульская The Hardkiss Злата Огневич Джамала Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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