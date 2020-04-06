Тина Кароль и Дан Балан устроили страстные танцы на шоу Голос страны: зажигательное видео

Популярная украинская певица Тина Кароль уже давно подогревает интерес к своим отношениям с коллегой по "Голосу страны" харизматичным Даном Баланом, которые очень похожи на романтические. Во время выступления одного из участников проекта они устроили зажигательные танцы прямо на сцене.

Вчера, 5 апреля, в вокальных нокаутах за участие в четвертьфинале вокального шоу боролись участники команды Потапа и Насти Каменских. Во время выступления одного из конкурсантов Максима Перепелицы Тина и Дан не смогли сдержать эмоций и устроили зажигательные танцы на сцене.

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Максим исполнил заводную песню Old Town Road так, что весь зал, в том числе и судьи, начали танцевать. Дан подошел к Тине и наклонился, глядя ей в глаза. В то время она кокетливо спросила у него "Ты ковбой, бой?". Смеясь, подняла ножку, которую Балан поцеловал.

После этого начался страстный танец звездных тренеров, который состоялся на сцене. К креслу Дан понес Тину, подняв ее на руки.

Мы побежали на сцену, потому что Максим спустился в зал. Подумали, что "свято место пусто не бывает",

– сказала певица после выступления.

Ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов предложили тренерам принять участие в проекте "Танцы со звездами", отметив, что профессионалом будет Тина.

"Я буду муштровать Дана", – с улыбкой ответила Кароль.

Танцы Тины Кароль и Дана Балана на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Добавим, ухаживания Дана к Тине начались в 2019 году. Тогда он впервые стал тренером вокального телепроекта "Голос страны". Молдавский певец называет Кароль "Белой королевой", в то время, как себя "Дракулой" или "Черным королем". Миллионы украинцев пристально следят за игривыми отношениями исполнителей. Однако сама певица опровергает эти слухи и говорит, что в ее сердце теперь есть место лишь для одного мужчины – 11-летнего сына Вениамина.