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Тина Кароль и Дан Балан за кулисами шоу держались за руки: нежное видео

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Тина Кароль та Дан Балан на "Голосі країни" / Instagram / @_fantina

Украинская певица Тина Кароль уже давно подогревает слухи о романе с харизматичным коллегой по "Голосу країни" Даном Баланом. А на днях в сети появилось чувственное видео, на котором видно, как артисты идут за кулисами, держась за руки, как пара.

Ролик сняли в перерыве между съемками вокальных нокаутов "Голоса країни-10", которые будут транслировать до 12 апреля. На кадрах видно, как Тина Кароль участвует в фотосессии, как тренер шоу, и общается со своим пиар-менеджером и коллегами.

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Но особое внимание привлекла нежность между украинской звездой и Даном Баланом. Тина Кароль за кулисами взяла мужчину за руку и, несмотря на всех, шла за кулисами телепроекта. Выглядели артисты, как пара, что опять спровоцировало слухи об их романе.

За ухаживаниями Дана Балана за Тиной Кароль вся страна следит с 2019 года. Особую химию, которая есть в общении тренеров "Голоса страны", может разглядеть каждый. Харизматичный ловелас не скрывает, что имеет чувства к украинке и называет ее "Белой королевой". В то же время Дан Балан рассказывает о себе как о "Дракуле" или "Черном Короле".

Такой тандем привлек внимание миллионов украинцев, которые охотно следят за легким флиртом и игривыми взглядами певцов. В то же время Тина Кароль не прекращает опровергать слухи о романе. В программе "Слава+" она призналась, что понадобилось почти 10 лет, чтобы утолить боль от потери мужа Евгения Огира. Поэтому в сердце Тины Кароль пока есть место для одного мужчины – ее 11-летнего сына Вениамина. Да и сам мальчик не в восторге от новостей о вероятных отношениях матери и Дана Балана.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы Дан Балан Тина Кароль
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