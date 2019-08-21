Тина Кароль исполнит гимн на День Независимости в Киеве: видео с репетиции

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Тина Кароль выступит на День Независимости в Киеве
Тина Кароль выступит на День Независимости в Киеве / www.unian.ua

В Киеве завершается подготовка к торжествам по случаю Дня Независимости Украины. В частности, к выступлению готовится певица Тина Кароль.

Как сообщает пиар-менеджер артистки Павел Орлов на официальной Facebook-странице, Тина Кароль согласилась исполнить гимн во время Шествия достоинства. Певица уже начала репетиции, которые, согласно опубликованному видео, проходят во дворе ее столичного особняка.

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Шествие достоинства – официальный марш, который впервые проведут 24 августа. Торжества ко Дню Независимости начнутся в 9:50 с чествования памяти погибших военных и Небесной Сотни. Кроме этого, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

Сама Тина Кароль прокомментировала свое участие в Шествии достоинства. Артистка не скрывала своего восторга и призналась, что счастлива быть частичкой такого "исторического момента".

ТИНА КАРОЛЬ репетирує гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня незалежності

Опубліковано Павлом Орловим Вівторок, 20 серпня 2019 р.


Известно, что Тина Кароль будет не единственной артисткой, которая стала участницей торжественной программы к Дню Независимости. Кроме нее, украинцы смогут насладиться выступлением солистки группы Наты ONUKA Жижченко, пяти оркестров, звезд мировой оперной сцены – Андрея Романенко, Евгения Орлова, Оксаны Крамаревой и Анжелины Швачки, 18 пианистов и народных артистов Украины.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle День Независимости Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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