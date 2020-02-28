Тина Кароль надела медицинскую маску из-за эпидемии коронавируса: видео

Певица Тина Кароль не остается в стороне от новостей об эпидемии коронавируса в мире. Поэтому для запланированной поездки она приобрела специальную медицинскую маску, которую показала поклонникам в сети.

Соответствующее видео появилось на ее официальной инстаграм-странице. Тина Кароль позировала перед камерой своего смартфона в черной медицинской маске, которая может уберечь ее от вирусной болезни. А уже в комментариях к сообщению певица призналась, что у нее запланирована поездка в Великобританию, где живет и учится ее единственный сын – 11-летний Вениамин.

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"Оберегайте себя и других. Быть готовым – значит спокойствие! Здоровье нам ... Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя", – отметила Тина Кароль.

Из-за эпидемии в аэропортах измеряют температуру тела людей. Кроме этого, многие пассажиры путешествуют исключительно со специальными масками. Знаменитости, у которых запланированы события в рамках Недели моды в Париже, также прислушивались к советам медиков. Так, знаменитая модель Белла Хадид сделала фото медицинской маске на борту самолета и призвала всех фанатов заботиться о своем здоровье. Такую же позицию высказала Селена Гомес, которая даже для путешествия по городам США надела специальную маску.

Как известно, коронавирус распространился из китайского Ухяня. По состоянию на 28 февраля в мире инфицировано более 83 тысячи человек. Кроме того, зафиксировано около 3 тысяч летальных случаев вследствие болезни. Многие жертв болезни – пожилые люди.

Во Всемирной организации здравоохранения объявили глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем, ведь вирус стремительно распространяется по миру. Кроме Китая, вспышки болезни зафиксированы в Южной Корее, Японии и Италии. Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого – 3700 человек из 56 стран. Среди них – 25 украинцев.

На данный момент в Украине не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом. 20 февраля правительство вернуло на родину отечественных туристов из Уханя. Они находятся на обсервации в Новых Санжарах на Полтавщине.

Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала