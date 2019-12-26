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Тина Кароль опубликовала волшебные фото со своего выступления с солисткой The Hardkiss

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Тина Кароль и Юлия Санина / Instagram / @tina_karol

Украинская исполнительница Тина Кароль отметилась очередным грандиозным концертом "Рождественская история с Тиной Кароль" в Киеве. Мероприятия произошли 22, 23 и 24 декабря. На одном из них состоялось долгожданное совместное выступление Кароль и солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной. Они вместе исполнили официальный саундтрек к украинскому фильму "Преданная" под названием "Вільна".

Первые видеокадры с выступления звезд появились на фан-странице Тины Кароль в инстаграме еще 24 декабря. Поклонники были очарованы слиянием двух голосов Тины и Юлии, поэтому не скупились на приятные комментарии под постом.

Стоит увидеть: "Рождественские истории" от Тины Кароль: какими образами потрясала поп-дива

А вот уже днем ранее на инстаграм-странице Тины Кароль появились волшебные фотографии с участием двух украинских звезд. На них можно увидеть, что Тина была одета в нежное голубое платье длины макси, а Юлия – в короткое бежевое платье с голубовато-прозрачным слоем поверх основы платья.

Тіна Кароль
Тина Кароль и Юлия Санина на концерте "Рождественская история с Тиной Кароль" в Киеве / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль и Юлия Санина исполняли песню "Вільна" / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тина Кароль и Юлия Санина / Instagram / @tina_karol

В сети также уже появился любительский видеоролик с концерта, где можно услышать живое исполнение песни "Вільна", который пришелся очень по душе фанатам украинской поп-музики.

Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle The Hardkiss Тина Кароль
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