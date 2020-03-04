Тина Кароль откровенно рассказала, что думает о Сергее Притуле и Евгении Кошевом

Украинская певица Тина Кароль крайне редко комментирует других звезд и всегда старается не вмешиваться в сплетни. Однако на днях она сделала исключение и рассказала, что думает о популярных шоуменах Сергее Притуле и Евгении Кошевом.

Сделала артистка это в эфире шоу "Суперинтуиция", выходящем на "Новом канале". Тина Кароль согласилась на участие в развлекательном шоу, чем удивила своих поклонников. Ее оппонентом в выпуске был актер "95 Квартала" и популярный ведущий Евгений Кошевой. В эфире Тина Кароль не воспринимала его как конкурента и призналась, что восхищается им.

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Кошевой – душка. Я восхищаюсь им как артистом. Он очень талантливый и порядочный человек. Когда на съемочной площадке собирается два парня, которые с юмором на "ты", девушке остается только смеяться,

– отметила Тина Кароль.

Интересно, что во время выпуска "Суперинтуиция" два юмориста устроили своеобразный батл по остроумию. Волна шуток не обошла и Тину Кароль: ее смех сравнивали с чайкой, а также подкалывали певицу просьбами взять подсказку, когда нужно касаться незнакомца в ящике. Уже после выпуска шоу певица призналась, что весело провела время и не обижается на Сергея Притула.

"Мне очень нравится Сергей Притула как ведущий. В нем есть азарт и интрига. А съемки "Суперинтуиции" были супер! Очень драйвовые. Я не ожидала, что будет столько шуток во время шоу", – добавила она.

А кто же победил в выпуске "Суперинтуиция" – Евгений Кошевой или Тина Кароль – зрители узнают уже 4 марта.



Тина Кароль в шоу "Суперинтуиция" / Пресс-служба