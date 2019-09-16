Тина Кароль откровенно рассказала, как она пережила потерю мужа

Украинская певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, откровенно рассказала о пережитом. 27-летняя артистка заявила, что у нее даже были мысли о самоубийстве.

Тина Кароль стала приглашенной гостьей программы "Жизнь известных людей", где рассказала не только о своем творчестве, но и личной жизни. В частности, певица призналась, что пережить потерю мужа ей было крайне сложно, однако сын помог ей преодолеть мысли о самоубийстве.

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Что известно о личной жизни Тины Кароль?

Евгений Огир и Тина Кароль поженились в 2008 году. Муж был ее продюсером, а пару называли одной из самых привлекательных. В том же году у звездных супругов родился единственный сын Венимиан. Однако семейная идиллия продлилась недолго: муж Тины Кароль умер 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стал рак желудка.

"Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное... Но все мы пришли одни в этот мир и одни уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свое отведенное время. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок, и он – моя самая главная миссия", – поделилась Тина Кароль.

С 10-летним Вениамином певица очень близка. Хотя мальчик сейчас учится в Великобритании, однако звездная мамочка при первой же возможности навещает его. Кроме этого, сын Тины Кароль часто сопровождает звезду на съемках и очень напоминает ей Евгения Огира.

Веня – копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой щемит сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь,

– рассказала она.



Тина Кароль рассказала, что ее сын напоминает ей мужа / Коллаж LifeStyle 24

Вероятно, пережить потерю любимого Тине Кароль помогла и работа. Всем, кто пережил такую же трагедию, она посоветовала найти дело, которое приносит удовольствие, и друзей, которые умеют поддержать в сложную минуту.

"Никто никому ничего не должен. Ни планета, ни Вселенная, ни Господь Бог. Во всем сами виноваты люди. Если бы я не начала так мыслить, я бы не смогла себя держать в узде. Советую всем: находите профессию и окружение, где вам всегда интересно. Как только чувствуете, что на вас что-то давит – бегите. Потому что это растрата вашей жизни. А она у вас единственная", – добавила Тина Кароль.

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