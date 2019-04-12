Тина Кароль появилась на светских мероприятии в соблазнительном платье

Украинская поп-дива не перестает радовать публику и поклонников своими частыми выходами. Тина Кароль стала гостьей гала-вечера по случаю 10-летия глянца Harper's Bazaar. Для торжества певица выбрала соблазнительный вечерний наряд.

На днях Тина Кароль появилась на музыкальном мероприятии "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в полупрозрачном платье за 340 тысяч гривен. А после этого поделилась снимками с гала-вечера, который был организован по случаю 10-летия украинской версии журнала Harper's Bazaar.

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Об игривом стиле нарядов Тины Кароль не знает разве что ребенок. Украинская поп-дива славится своими выходами на сцену в платьях бельевого стиля или выбором сексуальных образов для других мероприятий. Так, на вечеринке от Harper's Bazaar Украина певица появилась в роскошном бархатном платье до пола от Self Portrait. Казалось бы, в чем сексуальность?

Однако Тина Кароль умеет акцентировать внимание на деталях, а именно – на глубоком декольте, которое было обшито кружевом, и большому разрезу, благодаря которому в который раз похвасталась загорелыми ножками.



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol