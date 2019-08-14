Тина Кароль посвятила фото умершему мужу Евгению Огиру в его день рождения

4 августа покойному мужу украинской певицы Тины Кароль Евгению Огиру, который умер от рака, исполнилось бы 39 лет. Артистка почтила память отца их сына Вениамина.

На своей странице в Instagram-Stories Кароль опубликовала короткие видео и фото в саду, который находится на территории загородного дома.

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Тина показала коллаж, на котором она изображена на фоне роз и поляны. В подписи певица трогательно написала: "Сегодня твой день. С днем рождения, любимый".



Тина Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol



Евгений Огир / Instagram-Stories / @tina_karol

Муж Тины Кароль умер 28 апреля 2013 года в одной из больниц столицы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В прошлом году артистка показывала черно-белые совместные фото с их сыном Вениамином.



Тина Кароль и сын Вениамин / Instagram / @tina_karol



Тина Кароль / Instagram-Stories / @tina_karol

Тина Кароль посвятила немало песен памяти мужа. К примеру, четыре года назад вышла композиция "Спасибо", в которой есть строки "Ты в небе летаешь и меня видишь. Медленно дышишь, знаю, что слышишь. А мне одиноко и будет так долго, а может будет всегда... Не успела я сказать тебе спасибо".

Тина Кароль – "Спасибо": слушайте песню