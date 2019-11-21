Тина Кароль презентовала чувственный клип на песню "Иди на жизнь": видео

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль презентовала долгожданный клип на трек "Иди на жизнь". Выход ролика был анонсированным, поэтому тысячи ее поклонников следили за ютуб-каналом, чтобы одними из первых посмотреть видео.

Как известно, композиция Тины Кароль "Иди на жизнь" стала одной из самых успешных. Впервые трек зазвучал в конце октября 2019 года и сразу же получил бешеную популярность в сети. Сама Тина Кароль отметила, что новый хит стал ее настоящим манифестом. В песне она будто обращается к меломанам с призывом вернуть веру в себя и без колебаний идти к цели.

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"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же предсказывает нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!"– призвала Тина Кароль.

Эти слова и стали основой для клипа. В ролике Тина Кароль предстала в белоснежном кружевном платье и с маленькой девочкой. Так поп-дива символично показала себя и того ребенка, который всегда живет в ее сердце. Артистка стремится прислушиваться к голосу девочки, что буквально изобразила режиссер Анна Пагава. Сам клип снимали в Лос-Анджелесе, поэтому зрители увидят не только эффектные образы поп-дивы, но и непревзойденные пейзажи.

Смотрите чувственный клип к песне Тины Кароль "Иди на жизнь": видео

Тіна Кароль – "Иди на жизнь": текст песни

Ты не против учиться радоваться жизни

Всегда и всему говори "да"

Всегда и всему говори "да"

Закрыв дверь во вчера

Ты не помнишь ни одной своей ошибки

Нам небо всегда говорит "да"

А нам небо всегда говорит "да"

Сегодня только "да", сегодня только "да"

Сегодня только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Припев:

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Я не вижу ни одной причины «против»

Того, чтобы только навстречу

Бежать, улыбаться навстречу

Лучам своей судьбы

Мы не против учиться радоваться жизни

И вместе с тобой говорить "да"

И вместе с тобой говорить "да"

С тобою только "да", с тобою только "да"

С тобою только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Припев:

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь