Тина Кароль прокомментировала слухи о романе с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль после совместного выступления с Даном Баланом на проекте "Танцы со звездами" спровоцировала немало слухов об их романе. В новом интервью знаменитая блондинка прокомментировала свою личную жизнь и опровергла информацию об отношениях с молдавским певцом.

Тина Кароль в интервью изданию "Факты" заявила, что она до сих пор любит своего мужа Евгения Огира, который скончался в 2013 году. По словам певицы, ее сердце занято сыном Вениамином.

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На сегодня я не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу. В моей жизни есть только сын и музыка. На этом точка,

– сказала Тина.

Кароль признается, пока по теме замужества не строит иллюзий и не стремится к этому. А на вопрос об отношениях между звездой и Даном Баланом отвечает: "Мне и самой интересно".

"Песня "Домой", которую мы выполнили, была специально создана для "Танцев со звездами" – Дан в образе графа Дракулы, а я – белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затянул ангела в бренный мир? Вот и посмотрим", – объясняет артистка.

Знаменитость отмечает, что на сцене все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. "А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде, все бы почувствовали фальшь", – убеждает Тина.

Кроме того, Кароль рассказала, что для нее единственным другом является только сын. Также она не любит раскрывать личные секреты, особенно женские, другим людям.

"Не считаю нужным обременять кого-то своими тайнами, особенно женскими. Не все готовы порадоваться за другого человека. Для меня не существует формулы дружбы. Единственный мой друг – сын. Мне не скучно и не грустно одной. Мне безумно нравится тишина, изоляция. Свободное время использую для того, чтобы сконцентрироваться, собраться... заняться самообразованием. А не для того, чтобы выслушать очередную историю под бокал вина", – отметила певица.

Что известно о дуэте Тины Кароль и Дана Балана?

За несколько дней до 10 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что приглашенным гостем станет Дан Балан. Знаменитый молдавский вокалист представил на проекте первую совместную песню с Тиной Кароль "Домой". Авторы шоу анонсировали, что артисты исполнят не только трек, но и станцуют венский вальс. Однако Тина и Дан предпочли романтическую постановку на подвижном возвышении.

Во время выступления Тина Кароль и Дан Балан были очень нежными друг к другу и больше смотрели друг другу в глаза, чем в камеру. Поэтому в сети сразу же предположили, что между певцами вновь вспыхнула особая симпатия.

Ранее знаменитости были судьями "Голоса страны-9". Именно в этом шоу Дан Балан проявлял особые знаки внимания к Тине Кароль, дарил цветы и пел ей песни. После завершения проекта артист откровенно рассказал, что лучшее, что было в "Голосе" – это поп-дива Тина. Поэтому в сети предположили, что Дан влюбился, а дуэтная песня – очередной знак внимания.

Выступление Тины Кароль и Дана Балана: смотрите видео