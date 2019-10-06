Тина Кароль снялась в пикантной фотосессии перед шоу "Танцы со звездами 2019"

Украинская певица Тина Кароль еженедельно выходит в прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Артистка стала приглашенной ведущей проекта, поэтому каждое воскресенье ошеломляет зрителей эффектными и довольно пикантными образами.

В воскресенье, 6 октября, отгремел очередной выпуск шоу "Танцы со звездами 2019". Организаторы проекта перед стартом прямого эфира объявили, что участники обменяются партнерами и ошеломят зрителей неожиданными тандемами.

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Однако не только звездные пары поражали поклонников шоу. Тина Кароль сумела привлечь внимание всех зрителей роскошным и пикантным образом. В прямой эфир артистка вышла в платье от британского дизайнера David Koma. Наряд состоял из стильного топа, украшенного камнями и жемчужинами и приталенной юбки с баской.

Сексуальный образ Тина Кароль решила продемонстрировать перед выпуском, приняв участие в пикантной фотосессии. Автором игривой съемки был Антон Кулаковский.

Это не впервые Тина Кароль выбрала для прямого эфира "Танцев со звездами 2019" жаркий образ. Ранее артистка экспериментировала с цветами и появлялась в шоу то в серых сексуальных платьях, то цвета фуксии.

Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.