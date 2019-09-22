Тина Кароль засветила стройные ноги в роскошном платье: фото и видео

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Тина Кароль с ведущим "Танцы со звездами 2019" Юрием Горбуновым
Тина Кароль с ведущим "Танцы со звездами 2019" Юрием Горбуновым / Instagram / @tinakarol_fantina

Украинская певица Тина Кароль стала ведущей развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". Поэтому каждое воскресенье она выходит в прямой эфир, демонстрируя новый роскошный наряд.

22 сентября состоялся особый выпуск проекта "Танцы со звездами 2019". Шоу было посвящено событиям, которые изменили жизнь звездных участников. Но несмотря на откровенные признания и неожиданные посвящения, все зрители были поражены выходом Тины Кароль.

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Артистка выбрала яркое розовое платье с большим разрезом. Поэтому вечерний наряд подчеркнул стройную фигуру Тины Кароль и пикантно оголил ее ноги. Образ ведущая дополнила босоножками на каблуках и уложенными волнами волосами.

Пока неизвестно, кто создал для Тины Кароль роскошное платье. В одном из интервью она призналась, что наряды для "Танцев со звездами" шьют отечественные дизайнеры. Тина Кароль сама подбирает образы для съемок и не скрывает, что все эти платья являются универсальными, которые подойдут не только и телепроектов, но и светских выходов.

"Я не разделяю свой гардероб на сценический и повседневный. В основном – это универсальные наряды, в которых можно посетить праздничное мероприятие, отправиться на телевизионную съемку или на встречу. Самое главное – одежда обязательно должна подчеркивать особенности фигуры и быть удобной", – поделилась Тина Кароль.

 

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Теги: Новости LifeStyle Тина Кароль LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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