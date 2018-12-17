Тина Кароль засветила стройные ноги в сексуальном боди: фото

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз удивила поклонников. Звезда опубликовала игривые фото, на которых засветила стройные формы.

Тина Кароль любит примерять соблазнительные образы, которые очаровывают нежностью и сексуальностью. Так, в гардеробе артистки есть немало латексных платьев, а недавно звезда засветила еще и довольно откровенное боди черного цвета.

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Свой образ Тина дополнила розовой шубой. Черные колготки и обувь на каблуках завершили сексуальный look популярной певицы.

Стоит отметить, что Тина Кароль сделала традиционный макияж с акцентом на губы. Звезда подвела их красной помадой, что в кадре выглядело довольно пикантно.

Такой образ Тины Кароль взбудоражил сеть. Поклонник звезды даже написал стихотворные строки для певицы, выразив свой восторг от ее вида."Ніжна квітка з поглядом вовчиці! Голос такої хитрої лисиці! Образ розкішний, всім дарує нам світло! Стільки енергії", – написал один из пользователей сети.