Тина Кароль засветила стройные ноги в сексуальном боди: фото

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Тина Кароль примерила соблазнительный образ
Тина Кароль примерила соблазнительный образ / Instagram / @tina_karol Проверено

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз удивила поклонников. Звезда опубликовала игривые фото, на которых засветила стройные формы.

Тина Кароль любит примерять соблазнительные образы, которые очаровывают нежностью и сексуальностью. Так, в гардеробе артистки есть немало латексных платьев, а недавно звезда засветила еще и довольно откровенное боди черного цвета.

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Свой образ Тина дополнила розовой шубой. Черные колготки и обувь на каблуках завершили сексуальный look популярной певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Стоит отметить, что Тина Кароль сделала традиционный макияж с акцентом на губы. Звезда подвела их красной помадой, что в кадре выглядело довольно пикантно. 

Такой образ Тины Кароль взбудоражил сеть. Поклонник звезды даже написал стихотворные строки для певицы, выразив свой восторг от ее вида."Ніжна квітка з поглядом вовчиці! Голос такої хитрої лисиці! Образ розкішний, всім дарує нам світло! Стільки енергії", – написал один из пользователей сети. 

Теги: Стиль и мода LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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