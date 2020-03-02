Тина Кунаки и Венсан Кассель позировали в чувственной фотосессии: нежные фото

Знаменитая модель Тина Кунаки и ее муж, актер Венсан Кассель, продолжают удивлять и очаровывать поклонников. Звездные супруги позировали в чувственной фотосессии для известного глянца.

22-летняя Тина и 53-летний Венсан являются одной из самых популярных пар в шоу-бизнесе. Прежде всего, привлекает внимание их разница в возрасте. Однако влюбленных это не смущает, и они снимаются в романтических фотосессиях для журналов. На своих страницах в Инстаграме Кунаки и Кассель распространили серию кадров, которые были сделаны для издания 7000 magazine.

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Среди снимков есть как совместные фотографии пары, так и отдельные портреты. На фотографиях с любимым Тина в очередной раз подчеркивает свою сексуальность и соблазнительность.

Такие съемки происходили в Бразилии, во время их зимнего отпуска. Супруги позировали на пляже Копакабана, а также у бассейна.



Венсан Кассель в фотосесиидля 7000 magazine / Instagram / @7000magazine



Венсан Кассель после плавания в бассейне и Тина Кунаки / Instagram / @7000magazine



Звездные супруги Кунаки и Кассель на отдыхе в Бразилии / Instagram / @7000magazine



Модель Тина Кунаки позирует на бразильском пляже / Instagram / @7000magazine

Что известно об отношениях Тины Кунаки и Венсана Касселя?

Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибице. Тогда актер развелся с Моникой Беллуччи. Их отношения сначала были тайными. Это продолжалось до 2016 года. Впоследствии стало известно, что они сыграли свадьбу в небольшом городке Бидарт. На то время Кунаки был 21 год, а Касселю – 52. В конце января 2019 года Тина призналась, что беременна, а уже в апреле у супругов родилась дочь Амазони.