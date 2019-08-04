Тина Кунаки тронула сеть совместными фото с любимым Венсаном Касселем на Гавайях

22-летняя модель Тина Кунаки, которая воспитывает дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях совместными нежными снимками с любимым.

Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, счастливые супруги отправились на отдых к океану.

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На Гавайях влюбленные наслаждаются друг другом и демонстрируют, как вместе проводят время. На первом Селфи Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа.

Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных.

"Вы как отец и дочь", – пишут пользователи в сети.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Не менее эффектными стали кадры Кунаки в океане в закрытом купальнике, который отлично подчеркнул стройную фигуру девушки после родов. Соблазнительные фото модели сделал сам французский актер Кассель.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram-Stories / @tinakunakey

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?​

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.



После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey