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Тина Кунаки засветила "опасное" тату на пикантном месте: фото

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Тина Кунаки в Бразилии / Instagram / @tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки отправилась на райский отдых в Рио-де-Жанейро со своим возлюбленным Венсаном Касселем. Там она показала соблазнительные фотографии в купальники и временное тату, которое взбудоражило воображение поклонников.

Известно, что Венсан Кассель приобрел элитную недвижимость в бразильских краях, следовательно, пока в Европе царит зима, он с женой Тиной нежится на солнце рядом со своим имением.

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На одной из фотографий, которые удалось сделать местным папарацци, 22-летняя Кунаки засветила временное тату в виде скорпиона на правой ягодице. Поскольку модель была лишь в купальнике, то всем желающим выпала возможность вдоволь его рассмотреть. Кроме рисунка, звездная мамочка, которая родила первенца от актера только в апреле 2019 года, продемонстрировала отличную фигуру.

Тіна Кунакі
Обольстительная Тина Кунаки на бразильском побережье / фото из социальных сетей

Добавим, что ранее звезда уже хвасталась своим татуировкой на странице в инстаграме. Тогда фотография собрала более 140 тысяч лайков, а фанаты оставили множество комментариев: "Вот теперь и попробуйте сказать, что Моника лучшая", "Прекрасная женщина Венсана, "Женщина-скорпион – самая лучшая женщина", "О, да!", "Великолепные ягодицы", "Невероятно прекрасна".

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Отдых Тина Кунаки Эротика Мода Бразилия
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