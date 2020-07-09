В Голливуде разгорелся очередной скандал. Актриса Тэнди Ньютон дала откровенное интервью, в котором поделилась не только воспоминаниями о съемках фильма "Столкновение", но и скандальными деталями эротической сцены изнасилования.

Интервью вышло на сайте журнала Vulture и сразу же наделало много шума. Тэнди Ньютон заявила, что не знала о скандальной интимной сцене и поняла, что случилось, только после выхода фильма "Столкновение" в 2004 году.

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По сюжету, полицейский, которого сыграл Мэтт Диллон, остановил машину главной героини и во время обыска изнасиловал ее. Тэнди Ньютон уверяет: в ее сценарии этого не было, а режиссер Пол Хаггис перед самыми съемками только поинтересовался, надела ли она защитное нижнее белье для эротических кадров.

Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку. И тогда я не поняла, о чем он говорит. Я даже не думала об этой сцене так, даже не понимала, что произошло, пока не увидела ч*ртов фильм,

– заявила Тэнди Ньютон.

Актриса добавила, что от увиденного на экране она не могла сдержать слез. Тэнди Ньютон долгое время не понимала, что когда-то сцена такого преступления станет реальностью афроамериканок.

"Я очень волновалась. Но не потому, что мне пришлось сниматься в этой сцене, а из-за того, что я вообще не представляла, что мы будем транслировать такую идею в фильме. На тот момент мне казалось, что предположить, будто полицейский изнасилует рукой женщину на улице, еще и с расистским подтекстом, – я испугалась, что не хочу быть частью этого, я не верила, что такое может произойти в реальности", – добавила она.

Тэнди Ньютон также поделилась, что после выхода фильма "Столкновение" интересовалась вопросом обращения с темнокожими женщинами. Она была потрясена, что количество жертв сексуальных домогательств со стороны полиции ежегодно растет.

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Что известно о фильме "Столкновение"

Сюжет ленты "Столкновение" является запутанным и непредсказуемым. В центре событий – домохозяйка со своим мужем, который работает окружным прокурором, владелец магазина, два детектива, темнокожий режиссер с женой, слесарь, преступники и супруги, которые являются эмигрантами. Всех этих разных героев в один день объединит встреча, которая приведет к непредсказуемым и трагическим последствиям.