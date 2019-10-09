То, что осталось за кадром: команда фильма "Захар Беркут" рассказала о съемочном процессе

Львов стал первым городом, где прошел допремьерный показ украинского фильма "Захар Беркут" по одноименной повести Ивана Франко.

После долгих переговоров с Голливудом и кропотливой работы над сценарием, лента наконец выходит на экраны: всеукраинская премьера запланирована на 10 октября.

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Что известно о фильме " Захар Беркут"События в фильме происходят в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Когда же войско дошло до Карпатских гор, оно решило остановиться на передышку, в то время как несколько местных охотников во главе с братьями Беркутами тайком пробрались в лагерь и освободили пленных. Хан узнает об этом и становится вне себя от ярости, после чего решает немедленно отправиться в горы и найти братьев Беркутов. В этом помогает местный предатель, который показывает ему и войску тайный проход в горах. Повесть Ивана Франко экранизировал украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Повесть Ивана Франко экранизировал украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Мне очень важно рассказать о том, что Украина все свое существование вынуждена отстаивать свое право на собственную жизнь, свое достоинство, свои мечты,

– рассказал он.

Захара Беркута на экране воплотил американец Роберт Патрик, известный по фильму "Терминатор", а боярином Тугаром Волком стал известный шотландец Томми Флэнаган. Все – чтобы выйти на мирового зрителя с нашей культурой и литературой.



Роберт Патрик в роли Захара Беркута

"Для меня один из главных месседжей этого фильма – это пример того, как некогда наши предки, имея врага, в тысячи раз большего по численности, не сдались", – подчеркнул Ярослав Войцешек, сценарист.

Сцены снимали в Карпатах, на озере Синевир. Часть декораций выстроили под Киевом – туда даже водят экскурсии. А вот саундтрек к ленте доверили группе "Океан Эльзы".



Часть сцен снимали на озере Синевир / Кадр из фильма

Своими впечатлениями и эмоциями от съемок актеры фильма поделились с изданием Zaxid.net.

Это +35, а у меня борода, усы, парик и шуба, это было самое трудное. Также трудно было убедить себя, что можешь показать ту эпоху, можешь быть человеком из того времени,

– рассказал актер Андрей Исаенко.

"Ты видишь себя в зеркале уже после того, как над тобой поработали костюмеры и гримеры. И что-то меняется на каком-то ДНК-уровне: ты перестаешь быть собой", – добавил Олег Волощенко, исполнитель роли Гарда.

7-летний Михаил Корженивский – самый молодой актер в ленте. Он сыграл роль внука Захара Беркута. В одной из сцен – когда его дедушка по сценарию умирал – мальчику приходилось плакать.



Михаил Корженивский сыграл в фильме внука Захара Беркута

"Плакал, потому что деда было жаль. Когда я поплачу, мама пообещала все, что захочу. Вспомнил мамины слова и зарыдал. Потом получил штурмовую винтовку", – признался юный актер.

Перед первым показом в "Львиварне" открыли выставку костюмов из фильма. 600 костюмов делали вручную, ткали полотно, мастерили украшения, доспехи.

Смотрите первый трейлер фильма "Захар Беркут":