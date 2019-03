То, что с ними произошло, не убило их, – Барбра Стрейзанд прокомментировала фильм о Джексоне

Признания взрослых мужчин, которые в детстве испытали насилие от поп-короля Майкла Джексона, продолжают комментировать звезды шоу-бизнеса. Кто-то утверждает, что это клевета, кто-то говорит, что не хочет в это верить, а есть знаменитости, которые не видят в этом вины Джексона. Так, 76-летняя Барбра Стрейзанд не удержалась от комментирования фильма "Покидая Неверленд".

Скандал вокруг документального фильма про поп-короля Майкла Джексона не утихает уже несколько месяцев. Мнения знаменитостей о версии Вада Робсона и Джеймса Сейфчака заметно разделяются, одни поверили в их рассказ, другие задают себе вопрос, почему они не говорили об этом раньше. Однако американская актриса Барбра Стрейзанд прокомментировала эту ситуацию как незначительную во время интервью для The Times of London. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Она заявила, что верит во все, в чем признались Вад Робсон и Джеймс Сейфчак. Однако она уверяет, что они сделали неправильно, обвиняя его во всех смертных грехах после его смерти, ведь тем самым они поставили крест на его музыкальном наследии.

Он был очень милым и по-детски трогательным человеком. А его сексуальные потребности были всего лишь его сексуальными потребностями, на которые повлияли или события его детства, или ДНК. Да, можно сказать: "он приставал к ним". Но вы же сами слышали, что говорят Робсон и Сейфчак: они сами были счастливы быть там, рядом с Майклом. Сейчас они оба женаты, у них есть дети. То, что с ними произошло, не убило их. С ними все хорошо,

– заявила Стрейзанд.

После этого Барбра Стрейзанд добавила, что во всем, что случилось с ними в детстве, они могут винить только родителей. Поскольку она не может понять, как они позволяли своим детям быть рядом с Майклом Джексоном, даже не догадываясь, для чего они ему нужны.



Барбра Стрейзанд и Майкл Джексон / Instagram / @celebs_in_touch