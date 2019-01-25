Том Харди сыграет в сериале, который снимут по мотивам книги Чарльза Диккенса: детали

Корпорация ВВС решила снять мини-сериал о Рождестве, опираясь на сюжет книги знаменитого романиста Чарльза Диккенса. В семейной истории "Рождественская песнь" (A Christmas Carol) одну из главных ролей сыграет харизматичный Том Харди.

Автор "Острых козырьков" Стивен Найт сообщил о намерении экранизировать как минимум пять книг знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса. Первой из выбранных произведений станет "Рождественская песнь" (A Christmas Carol), об этом сообщает издание Collider.

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Рождественская повесть, полное название которой "Рождественская песнь в прозе, или рождественское рассказ с привидениями", будет экранизирована до конца 2019 года в виде мини-сериала. Он будет состоять из трех небольших эпизодов, главную роль в которых исполнит Том Харди. Актер также присоединится к продюсированию проекта.

Мы планируем приступить к съемкам в этом году и представить готовый результат на Рождество,

– поделился автор идеи Стивен Найт.

Также сценарист поделился планами на будущее, касающиеся других знаменитых произведений Чарльза Диккенса.

Я намерен адаптировать пять произведений писателя в ближайшие шесть-семь лет. Я думаю, нам удастся привлечь в проект актеров мирового уровня, так как Диккенс создал больших персонажей. У нас есть возможность показать "Дэвида Копперфильда", "Оливера Твиста" и "Большие надежды" на современный лад,

– отметил Стивен Найт.