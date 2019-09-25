Том Хэнкс получит специальную награду на премии Золотой глобус
Американский актер и продюсер Том Хэнкс удостоен премии Сесиля Б. ДеМилля за выдающиеся достижения в кинокарьере. Награду ему вручат во время церемонии Золотого глобуса 5 января в США.
О специальной награде сообщил президент Ассоциации иностранной прессы Голливуда Лоренцо Сория, который отметил, что для него большая честь включить Тома Хэнкса в число таких знаменитостей как Опра Уинфри, Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Мартин Скорсезе и Барбра Стрейзанд, которые уже стали лауреатами награды. Об этом сообщается на Variety.
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Премия имени Сесиля Б. ДеМилля – это одна из самых престижных премий в Голливуде, которые присуждают актерам с 1952 года. Ею отмечают особые заслуги перед Голливудом и вручают во время церемонии Золотого глобуса. Стоит добавить, что Сесиль Б. Демилль в свое время был одним из самых успешных режиссеров в кинематографе.
Ассоциация иностранной прессы Голливуда с гордостью вручит премию Сесиля Б. ДеМилля Тому Хэнксу. Уже более трех десятилетий он очаровывает публику своими удачными и смешными персонажами, которых мы любим и которыми восхищаемся. Он невероятно убедительный на экране и также проявил себя как писатель, продюсер и режиссер,
– говорится в официальном заявлении.
Сейчас сам Том Хэнкс еще никак не отреагировал на назначение ему награды.
Кто такой Том Хэнкс?Актер и продюсер из США. Получил всеобщее признание как серьезный драматический актер и получал Оскар два года подряд – за главные роли в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Также играл в фильмах "Аполлон-13", "Зеленая миля", "Спасти рядового Райана". Выполнял роль профессора Лэнгдона в фильмах "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Инферно", а в мультфильме "История игрушек" озвучивал ковбоя Вуди. Является 15-кратным номинантом на премию Золотой глобус.
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