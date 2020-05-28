Тоню Матвиенко хотел изнасиловать врач в детской больнице

Украинская певица Тоня Матвиенко поразила неожиданным признанием 20-летней давности. По ее словам, в 19-летнем возрасте она привела в больницу свою годовалую дочь Ульяну, а там ее начал домогаться молодой врач.

Об этом 39-летняя артистка решила рассказать в прямом эфире с Ольгой Поляковой в инстаграме. Ужасный инцидент произошел в 1999 году, когда Тоне было всего 19 лет. Тогда она уже была матерью дочери Ульяны, которую она привела на прием в больницу Охматдет. Несмотря на столько пройденного времени, тот день она помнит до мелочей.

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Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому позвонить. И он себе решил, что я такая дура малолетка, родила, потому что бродила где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы",

– шокировала Тоня Матвиенко.

Тогда же молодая Тоня испугалась и сначала никому об этом не рассказала, а потом решилась позвонить свекрови. После этого к Тоне приехал ее брат и решил вопрос в больнице. Певица добавила, что не хочет поднимать этот вопрос через столько лет, хотя при желании может это сделать, так как этот врач, возможно, до сих пор там работает.

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!" И это мне помогло", – поделилась артистка.

Что известно о Тоне Матвиенко?Дочь известной украинской певицы стала мамой в очень юном возрасте – в 18 лет. Тогда же она безумно влюбилась и хотела сохранить ребенка. Беременность дочери в 17-летнем возрасте в первую очередь негативно воспринял отец Тони, но впоследствии успокоился и помогал дочери в непростой ситуации. Сейчас дочери Ульяне 21 год. В начале 2016 года Тоня Матвиенко родила вторую дочь – Нину, от Арсена Мирзояна, с которым находилась в гражданском браке. Через год, 15 июня 2017 года, пара официально узаконила отношения.