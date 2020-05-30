Ежегодно 30 мая в мире отмечают День женской эмансипации. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые интересные сериалы, которые непременно понравятся киноманам.

Современные женщины, как супергероини, могут делать невозможное. Они не только образцовые мамы и жены, но и успешные профессионалы своего дела. За последние 5 лет женщины становились героинями рейтинговых сериалов, которые покорили киноманов тонким юмором, стилем, а также запутанным и динамичным сюжетом. От комедий до драм и детективов – сериалы о женщинах смогут вас удивить, убеждены журналисты LifeStyle 24. Не верите – тогда выбирайте один из нашей тематической подборки.

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"Утреннее шоу"

Год выхода – 2019 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,4

Количество серий – 11

Главные актеры: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Кэрелл, Ґуґу Мбати-Ро, Бел Паули, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Карен Питтман, Дэшон Терри, Джек Дейвенпорт

Во время, когда женщины не боятся публично говорить о сексуальных домогательствах, прогнозируемым было появление сериала, который тоже покажет эту историю.

По сюжету "Утреннего шоу", Алекс Леви много лет ведет популярную телепередачу. Ее неизменным коллегой является ведущий Митч Касслер. Мужчину неожиданно увольняют с работы из-за харассмента, а Алекс теперь должна бороться за свое кресло с новой звездой – Брэдли Джексон.

Смотрите трейлер к сериалу "Утреннее шоу": видео

"Почему женщины убивают"

Год выхода – 2019 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 10

Главные актеры: Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Александра Даддарио, Сэм Джагер, Кирби Хауэл-Баптист, Сейди Кальвано, Род Скотт, Джек Девенпорт

В одном роскошном имении, однако в разные времена, живут семейные пары. Три женщины – домохозяйка шестидесятых Бет Энн, светская львица из восьмидесятых Симона и успешная современная адвокат Тейлор – переживают трудности в браке. И что заставит их преступить закон и кто станет их жертвой – авторы интересного сериала будут держать интригу до конца.

Смотрите трейлер к сериалу "Почему женщины убивают": видео

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"Матрешка"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 16

Главные актеры: Наташа Лайонн, Грета Ли, Юл Васкес, Чарли Барнетт, Элизабет Эшли

Динамичный и очень интересный сериал о девушке, которая застряла в петле времени. Надя празднует свой день рождения, после чего умирает в результате аварии. Однако девушка не покидает мир, а возвращается в момент, когда хотела уйти с вечеринки. Как бы она не хотела спастись, смерть ей не обмануть. Поэтому Наде надо будет выяснить, почему все так происходит. И ответ вам понравится!

Смотрите трейлер к сериалу "Матрешка": видео

"Убивая Еву"

Год выхода – 2018 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 25

Главные актеры: Сандра О, Джоди Комер, Фиона Шоу, Даррен Бойд, Овен Макдоннелд, Ким Бодниа

Детективный сериал "Убивая Еву" заставит попереживать за главных героинь и поможет понять двух кардинально разных женщин. А еще здесь раскрыто предположение, что хитрую преступницу сможет поймать только другая женщина.

По сюжету, работница MI5 Ева Поластри пытается справиться с бытовыми трудностями и страдает от неуверенности в себе. Однако именно она наталкивается на след безжалостного убийцы Вилланель. Погоня за нарушительницей перерастет в одержимость, а женщины не раз встретятся лицом к лицу.

Смотрите трейлер к сериалу "Убивая Еву": видео

"Хорошие девчонки"

Год выхода – 2018 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 35

Главные актеры: Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рино Уилсон, Мэнни Монтана, Мэттью Лиллард

В центре сериала "Хорошие девчонки" – история трех домохозяек, которые имеют тяжелое материальное положение. Когда жить становится не за что, они решаются на отчаянный шаг: вооружившись игрушечными пистолетами своих детей, мамы отправляются грабить супермаркет. Прибыль была больше, чем ожидали главные героини, но на этом они решили не останавливаться.

Смотрите трейлер к сериалу "Хорошие девчонки": видео

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"Удивительная миссис Мейзел"

Год выхода – 2017 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 27

Главные актеры: Рэйчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкли

Сериал рассказывает забавную историю Мириам Мейзел, которая пытается быть безупречной женой и мамой. Однако муж все же решает уйти от нее. Что делать женщине, которая не имеет работы, куда ей идти в таком случае? После упреков родителей Мириам отправляется в бар, где ее любимый выступал с неудачными стендапами. На сцене она рассказывает свою историю, которая доводит зрителей до слез. Поэтому у миссис Мейзел есть шанс стать успешным юмористом и побороться с мужчинами за место в шоу-бизнесе.

Этот сериал создан в стиле пятидесятых годов, поэтому зрителей с первых кадров захватит непревзойденный стиль главной героини. Кроме этого, авторы проекта с юмором показали проблемы молодой семьи и стремление женщины заниматься любимым делом.

Смотрите трейлер к сериалу "Удивительная миссис Мейзел": видео

"Большая маленькая ложь"

Год выхода – 2017-2019

Рейтинг IMDb – 8,5

Количество серий – 14

Главные актеры: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зои Кравитц, Джеймс Таппер, Джеффри Нордлинг, Лора Дерн

В сериале "Большая маленькая ложь" прекрасно все! Топовые голливудские актрисы настолько убедительно играют, что не возникает и сомнений в правдивости истории, а также сам сюжет, который приковывает с первых эпизодов.

Все начинается с того, что на благотворительном балу в школе происходит убийство. Зритель не подозревает ни кто стал жертвой, ни кто решился на дерзкое преступление. А дальше создатели сериала "Большая маленькая ложь" открывают одно за другим события, которые предшествовали этому. Все завязано вокруг 4 матерей, которые удивительным образом причастны к трагедии.

Смотрите трейлер к сериалу "Большая маленькая ложь": видео

"Рассказ служанки"

Год выхода – 2017 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,5

Количество серий – 46

Главные актеры: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Алексис Бледел, Мадлен Брюэр, Энн Дауд

По сюжету, в будущем только единицы женщин смогут рожать детей. Тоталитарная страна, власть которой захватили военные, решает создать отдельную касту служанок, которая занимается продолжением рода. Главная героиня Джун тоже попадает в рабство и должна стать суррогатной мамой для офицера.

Этот сериал отнюдь не для слабонервных. Однако после просмотра одной же серии невозможно отложить ленту на потом. И хотя видео содержит сцены жестокости, они заставляют задуматься о многих проблемах современного общества.

Смотрите трейлер к сериалу "Рассказ служанки": видео

"Телефонистки"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,7

Количество серий – 44

Главные актеры: Ана Фернандес, Надя де Сантьяго, Бланка Суарес, Мэгги Сивантос

Сериал перенесет зрителя в 1920 годы в Мадрид. Четыре кардинально разные женщины работают операторами. Они живут во время, когда о карьере могли думать только мужчины. Однако четверо женщин не выполняют эти правила и поддерживают друг друга в борьбе за свою судьбу и права.

Смотрите трейлер к сериалу "Телефонистки": видео

"Корона"

Год выхода – 2016 и до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 41

Главные актеры: Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс, Джереми Нортэм, Виктория Гамильтон, Алекс Дженнингс, Лия Уильямс, Бен Майлз, Грег Уайз, Джаред Харрис

Биографический сериал "Корона" расскажет историю одной из самых известных женщин мира – королевы Елизаветы II. После того, как Ее Величество взошла на престол, ей придется принять не одно сложное решение. Сильная женщина должна будет не только бороться за монархию, но и за свой брак.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео