10 жутких домов с привидениями, которые могут вас напугать: страшная подборка

Можно бесконечно спорить, есть ли фотошоп на фото, или нет, но мрачные истории и зловещая атмосфера этих зданий заставляют их гостей чувствовать себя неуютно.

AdMe сделали подборку самых известных зданий, в которых посетителям удалось сделать снимки призраков. Эти фотографии изучены профессионалами, которые пришли к выводу, что они настоящие.

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Эдинбургский замок, Шотландия, Великобритания



Эдинбургский замок

Этот мрачный замок – рекордсмен по количеству привидений. Призрак волынщика, который заблудился в лабиринтах замка, так и не оставив его до смерти, дух барабанщика из армии Оливера Кромвеля, призрак пса, разгуливающего по местному кладбищу, духи французских пленных, горожан, погибших от чумы.

Кроме этих "известных" призраков посетители встречают и другое: слышат стоны, шаги, у многих наблюдается ухудшение самочувствия.

Миртовая плантация, Луизиана, США



Миртовая плантация

Это один из самых известных домов с привидениями в США. По плантации бродит призрак темнокожей рабыни Хлои. По легенде, хозяин застал Хлою, когда она подслушивала под дверью, и отрезал ей ухо. Обиженная Хлоя испекла хозяину отравленный пирог, который случайно съели его жена и три дочери. Хозяин в отчаянии обрушил гнев на всех рабов поместья, наказывая любого, кто, по его мнению, был под подозрением. Рабы в свою очередь устроили самосуд над Хлоей и линчевали ее.

Квинс-хаус, Гринвич, Лондон, Великобритания



Квинс-хаус, Гринвич

Этот белый дом, отделанный черным деревом, был местом заточения Анны Болейн, Кэтрин Говард (пятой жены Генриха VIII), леди Джейн Грей, Королевы Елизаветы I. До сегодняшнего дня по тюльпановой лестнице Квинс-хауса прогуливается призрак Леди в сером (кто это из заключенных так и не установлено).

В 1966 году фотографу Ральфу Харди удалось сфотографировать силуэт, поднимающийся по лестнице. Эксперты Kodak установили, что снимок является подлинным. Кроме Серой леди в Квинс-хаусе встречаются и другие аномалии: детское хоровое пение и призрак женщины, которая стирает с пола кровь.

Церковь Ньюби, Северный Йоркшир, Великобритания



Церковь Ньюби

Церковь Ньюби с момента своего возведения не славилась наличием призраков, но в 1963 году преподобный К. Ф. Лорд сделал снимок алтаря, и при проявлении пленки на ней оказались очертания жуткого фантома размером 9 футов (275 см).

Призрак на фото получился настолько четким, что подлинность фотографии вызывала сомнения, но эксперты, изучив его, пришли к выводу, что это не двойная экспозиция или какой-то другой фототрюк.

Тюрьма Порт-Артур, Тасмания, Австралия



Тюрьма Порт-Артур

В XIX веке Порт-Артур была тюрьмой, в которой погибло большое количество заключенных, не выдержав тяжелых условий жизни и труда. Сейчас старое здание тюрьмы полуразрушено, и постоянно там никто не живет. Никто, кроме призраков.

По ночам здесь можно услышать шаги, скрип старых дверей, а в окнах мелькают огни. Порт-Артур стал настоящей Меккой для всех любителей сверхъестественного.

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Дом Винчестеров, Сан-Хосе, Калифорния, США



Дом Винчестеров

Дом в Калифорнии был приобретен Сарой Винчестер, невесткой оружейника Оливера Винчестера, в 1884 году. После смерти ребенка, а потом мужа, Сара пошла к медиуму, который сказал ей, что несчастья в семье происходят из-за духов, которые погибли от оружия, созданного Винчестером.

Чтобы мстительные призраки не добрались и до нее, Сара по собственному проекту перестроила дом, сделав его невероятно запутанным и огромным (одних окон в нем около 10 000).

После смерти Сары в особняке начались странные явления: тени в зеркалах, хлопки дверей, перемещения предметов. Согласно мистической версии, это духи до сих пор ищут Сару, блуждая по бесконечным коридорам ее дома. Этот дом называют самым экстравагантным памятником Калифорнии.

Замок Берри Поумрой, Девон, Великобритания



Замок Берри Поумрой

Посетители этого замка без причины начинают чувствовать на его территории уныние, страх и раздражение. Виной тому, по мнению многих, призрак Белой леди, который неоднократно встречали в этих мрачных стенах.

Местные говорят, что это душа Маргарет Поумрой, которую родная сестра Элеонор через зависть заточила в башне и морила голодом 20 дней, пока несчастная не умерла. Чаще всего полупрозрачный призрак бесшумно парит над башней Святой Маргарет.

Собор Святого Давида, Уэльс, Великобритания



Собор Святого Давида

Собор является местом паломничества всех верующих британцев, в нем хранятся мощи Святого Давида – покровителя Уэльса. Снимок сделан в 2006 году Саймоном Истопом, вероятно призрак на фото – это Святой Давид со щитом, так как по легенде, Святой Давид боролся с дьяволом на крыше собора.

Поместье Рейнхэм Холл, Норфолк, Великобритания



Поместье Рейнхэм Холл

Родовое имение маркизов Таунсхендов прославилось на весь мир именно благодаря призраку Коричневой леди, которая при жизни была женой маркиза Таунсхенда Дороти. Призрак тревожил гостей имения c начала XIX века, а в 1936 году фотографу Индре Шира, которого пригласили снять интерьер поместья, удалось сфотографировать Коричневую леди на пленку. Это фото стало, наверное, одним из самых известных изображений привидений в истории.

Санаторий Уиверли Хиллс, Луисвилл, Кентукки, США



Санаторий Уиверли Хиллс

Одно из самых страшных мест на территории Нового Света. В прошлом это был санаторий для больных туберкулезом. Он стал печально известным через "тоннель смерти" – это коридор, по которому сотрудники тайно выносили тела умерших, чтобы соседи по палате не знали об их гибели. Позже именно в этом тоннеле стали встречаться призраки.

Кроме духов больных, в одной из комнат живет призрак медсестры, которая, будучи беременной, узнала о том, что она больна туберкулезом и повесилась.